Luis García da su favorito para el Clásico Nacional en semifinales

Todo listo para la ida del Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2023. En el Estadio Akron se jugará el primero de los dos encuentros entre Chivas y América; serie que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

En este duelo se miden el dos contra el tres de la Tabla General del torneo de Futbol Mexicano, por lo que espera que sea uno de los más parejos en los últimos años; aunque cabe mencionar que durante la fase regular, las Águilas se llevaron el triunfo por goleada de 2-4, en el mismo escenario donde se realizará el encuentro de este jueves 18 de mayo.

Luis García analiza al América previo a la semifinal del Clausura 2023

A través de su canal de Youtube, el Doctor García analizó a los cuatros semifinalistas del Clausura 2023, donde dio a conocer su favorito en el Clásico Nacional, incluso a quien ve como campeón del torneo el próximo 28 de mayo.

“Tú cuando juegas permanentemente con los mismos acaba siendo una maquinaria perfecta, que es lo que es el América, si bien es cierto que sufrió con San Luis, lo peor que le puede pasar a Guadalajara es que América haya perdido... porque es una ligera bofeta de ‘no te confíes’”, dijo el Doctor en su canal de Youtube.

Y agregó: “Otra virtud que tiene el América es que todos tienen gol: Valdés, Henry, Viñas, Roger Martínez, Zendejas, Suárez, los dos Rodríguez tienen gol, inclusive Sánchez tiene gol... El América es el favorito para ser campeón, no solo para ganarle a las Chivas”.

Luis García analiza a las Chivas previo a la semifinal del Clausura 2023

Por su parte, de las Chivas dijo: “La neta, lo que hizo Paunovic contra el Atlas fue fascinante porque recompuso la defensa; obligó he hizo a entender a Mozo que lo primero que tiene que hacer era defender y defendió como los mejores... Paunovic y su Guadalajra defienden muy bien.

“La bronca medular (es el gol) del Guadalajara. Juega bien, es dinámico, es solidario, es inteligente, es estable, es un equipo me parece ya rodado, y Jiménez, el portero, que se ha convertido en un héroe”.

Luis García da a su favorito para el Clásico Nacional

“Hay están las armas de Chivas y las armas del América, me parece que al final se va acabar imponiendo el América, insito, porque tiene un plantel mucho más redondo, con muchos más recambios; para ser campeón y para ganar el la Liguilla no solo necesitas 11 tipos muy importantes, tienes que tener cuatro o cinco desde la banca que sean capaces de resolver lo que no está pudiendo resolver el equipo titular”, finalizó.