Doctor García revela lo que tiene que pasar para que Malagón le quite el puesto a Ochoa

Luis Malagón buscará ser el portero de la Selección Mexicana. Este verano está cargado de futbol para México, entre encuentros amistosos y una nueva edición de la Copa América, que este año se disputará, como en el 2016, la del Centenario, en Estados Unidos.

Una de las grandes incógnitas para estos encuentros, es ¿Quién será el portero titular de Jaime Lozano?. La posición se disputará entre Guillermo Ochoa y Malagón, guardameta de las Águilas, que ha sido pieza clave durante el certamen pasado para el campeonato de los de Coapa, y este estar en la cima de la Tabla General y la busqueda de la Concachampions.

Luis García revela que necesita Malagón para ser titular de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana arribará al verano, tras quedarse con el segundo lugar en la Nations League, luego de caer frente a Estados Unidos, en la Gran Final, celebrada en el AT&T Stadium, por el famoso marcador de DOS A CERO (2-0).

Ante una nueva derrota contra las Barras y las Estrellas, surgieron muchas dudas sobre que debe pasar con México, y un posible cambio generacional, por lo que el Doctor García confesó que es lo que tiene que pasar para que Luis Malagón pueda ser el titular.

“El tema de Malagón, tiene la grandísima ventaja de ser portero del América. Ser portero titular del América no es un tema menor, no es lo mismo estar bajo los tres postos, con total respeto de cualquier otro equipo... es un tipo sobrio, no es un tipo que este volando de poste a poste, es un tipo que se ubica bien, que con los pies sabe jugar, que sale como tal... Me parece que lo único que a Malagón le falta es que alguien se anime”, aseguró García en un video que posteó en redes sociales.

El calendario de la Selección Mexicana en el verano de 2024

Previo a la Copa América, México tiene tres partidos amistosos. Bolivia el 31 de mayo, el 4 de junio frente a Uruguay, y el 8 contra Brasil, buenas pruebas para Jaime Lozano y los suyos. En la Copa América debutan frente Jamaica el 22 del mismo mes, el 26 será Venezuela el rival, y 30 cierran la Fase de Grupos con Ecuador, y la esperanza de seguir avanzando a la fase final del torneo.