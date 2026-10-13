Dodgers, al borde del abismo: Milwaukee castiga a Yamamoto y toma ventaja de 2-0 en la serie

Los Dodgers construyeron su dinastía reciente sobre la capacidad de sus estrellas para responder cuando la presión alcanza su punto máximo. En Milwaukee, sin embargo, ni el uniforme de bicampeones ni la presencia de Yoshinobu Yamamoto evitaron que la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se convirtiera en una cuesta arriba.

Los Ángeles perdió 7-4 ante los Brewers este lunes y quedó abajo 0-2 en la serie. La derrota tuvo un peso especial porque la responsabilidad de abrir el segundo juego recayó en Yamamoto, el lanzador japonés que fue una de las grandes figuras de la conquista de la Serie Mundial de 2025.

Milwaukee encontró la manera de desarmarlo y después castigó los errores de una novena californiana que no pudo sostener su ventaja. Los Dodgers regresarán a casa con la obligación de cambiar el rumbo de una serie que amenaza con complicar su intento de conquistar un tercer campeonato consecutivo, una situación que en Grandes Ligas no se consigue desde los Yankees de 2000.

THE BREWERS GO UP 2-0 IN THE NLCS https://t.co/nHqBxRB0ys — MLB (@MLB) October 13, 2026

Yamamoto vivió una noche impropia de su historial en playoffs

El regreso de Yamamoto al American Family Field evocaba buenos recuerdos para los Dodgers. En ese mismo escenario, el japonés había lanzado un juego completo durante la Serie de Campeonato de 2025, una actuación que ayudó a consolidar su reputación como uno de los brazos más confiables de Los Ángeles en octubre.

Esta vez, la historia fue distinta.

Yamamoto fue retirado durante la tercera entrada después de permitir que Milwaukee llenara las bases y Christian Yelich conectara un sencillo de dos carreras para darle la ventaja a los locales. El abridor necesitó 75 lanzamientos, 46 de ellos strikes, para conseguir apenas ocho outs.

Fue la apertura más corta de su carrera en la postemporada. También terminó una racha de cuatro salidas consecutivas en playoffs con al menos seis innigs y una o ninguna carrera permitida.

La ofensiva de los Brewers tuvo paciencia para prolongar los turnos y elevar el conteo de lanzamientos. Jake Bauers protagonizó una batalla de 12 pitcheos antes de recibir una base por bolas que llenó las almohadillas. Yelich aprovechó la oportunidad con un batazo al jardín central que llevó dos carreras al plato y obligó al manager Dave Roberts a retirar a su as.

La dimensión del tropiezo se entiende mejor al mirar el historial reciente del japonés. Antes del encuentro, Yamamoto tenía marca de 9-1 en sus aperturas de postemporada y permanecía invicto en seis salidas como visitante. Milwaukee consiguió quebrar ambas tendencias en una sola noche.

William Contreras encendió a Milwaukee

Si Yamamoto representó la decepción para los Dodgers, William Contreras fue uno de los motores de la ofensiva local.

El receptor venezolano conectó un cuadrangular y produjo carreras en momentos decisivos, mientras Milwaukee encontró la manera de responder cada vez que Los Ángeles intentó recuperar el control del encuentro.

Los Dodgers llegaron a ponerse arriba 4-3, pero la ventaja no resistió. Contreras volvió a producir, Brice Turang añadió otro imparable remolcador y Jake Bauers aprovechó un error defensivo de Andy Pages para ampliar la diferencia hasta el 7-4 definitivo.

THE GAME 2 DAGGER https://t.co/QzypcXWUYD — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 13, 2026

La ofensiva de Milwaukee combinó turnos largos, batazos oportunos y presión constante sobre una defensiva que terminó pagando caro sus equivocaciones.

Los Brewers no necesitaron dominar cada episodio. Les bastó con golpear en los momentos en los que el partido estaba en juego.

Los bicampeones necesitan reaccionar

Perder los dos primeros encuentros de una serie al mejor reduce considerablemente su margen de error.

El antecedente más incómodo para Los Ángeles ocurrió en 2023, cuando cayó en sus dos primeros juegos de la Serie Divisional ante Arizona y terminó eliminado en tres encuentros.

