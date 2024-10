Dodgers, mentalizados a cosas importantes en playoffs: ‘Tenemos mucho que demostrar’

Los Dodgers de Los Angeles, se enfrentan desde este sábado ante los Padres de San Diego, en el arranque de la Serie Divisional de la Liga Nacional del béisbol de las Grandes Ligas, etapa en la que los angelinos anhelan demostrar que son los mejores de toda la Gran carpa.

Dodgers cerraron con un récord en la MLB de 98-64 y avanzaron directamente a la instancia de postemporada, donde el manager Dave Roberts ha hablado de los objetivos

Te podría interesar: Santiago Harp, gana premio como el Directivo del año en la LMB

Dave Roberts, enérgico de cara a la Serie Divisional

En la página de Las Mayores, exponen las palabras y análisis de Dave Roberts, quien está en su novena postemporada al frente de los Dodgers, equipo que ha llevado a tres Series Mundiales y el título del Clásico de Otoño en el 2020.

“Nosotros somos el equipo con el mejor récord del béisbol. Tenemos mucho que demostrar. Mucha gente ha dudado de nosotros. Creo que nuestros muchachos han aceptado eso para desafiarlo y me gusta eso. Me gusta esa actitud. Me gusta esa mentalidad de cazador de nuestra parte. Los equipos que luchan más fuerte, que compiten más fuerte, tienen el mayor éxito. Y es así en todas las facetas del juego”, acotó Dave Roberts.

Te podría interesar: Robinsón Canó, recibe gran reconocimiento como MVP del 2024

Serie de alto calibre Dodgers vs Padres

Los Padres de San Diego de Manny Machado y Fernando Tatis Jr. y por el venezolano Luis Urráez, enfrentará desde este sábado al equipo de Dodgers de Los Ángeles, que lideran el japonés Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, en la Serie Divisional de la Liga Nacional del béisbol de las Grandes Ligas.

Dodgers buscarán saldar cuentas pendientes con los Padres, que vencieron en el 2022 en la misma etapa en cuatro juegos.