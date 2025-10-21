Dodgers, con ventaja sobre los Blue Jays rumbo a la Serie Mundial; ¿cuántos triunfos tiene en los últimos 10 juegos?

Todo está listo para disfrutar de la mejor temporada del año en cuanto a béisbol se refiere. Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se verán las caras una vez más en la Serie Mundial de la temporada 2025, motivo por el cual debes saber quien parte como favorito de acuerdo a los últimos partidos entre ambos.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

En primera instancia, debes saber que los Dodgers no solo llegan como los vigentes campeones de la MLB al conquistar la Liga en la campaña pasada, sino que arriban como los favoritos a esta Serie Mundial considerando las últimas victorias que tiene, precisamente, ante los Toronto Blue Jays.

Dodgers vs Blue Jays, ¿quién parte como favorito rumbo a la Serie Mundial?

De acuerdo con información del portal Flash Score, son Los Ángeles Dodgers quienes cuentan con más victorias que su rival en los últimos cotejos en los que se han enfrentado, lo cual, de cierta forma, le da un toque de favoritismo al equipo que intentará conquistar la Serie Mundial por segunda vez consecutiva.

Good morning from your NL Champs. pic.twitter.com/kAu90CPr9W — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Y es que, al menos en los últimos diez enfrentamientos, llevados a cabo en los más recientes seis años, los Dodgers mantienen una ligera ventaja sobre su rival con seis triunfos y solamente cuatro derrotas, aunque vale decir que el último duelo entre ambos terminó con victoria de los Blue Jays por 5-4.

Eso sí, un punto a detallar en el palmarés entre ambas escuadras rumbo a la Serie Mundial deriva de las victorias más holgadas, mismas que le pertenecen a los Dodgers. La primera de estas se dio en el año 2024 cuando derrotaron a su rival 12-2, mientras que la segunda se dio en agosto de este año, cuando los vencieron 9-1.

You weren’t dreaming 👀



THE TORONTO BLUE JAYS ARE HEADING TO THE #WORLDSERIES! #WANTITALL pic.twitter.com/BOhaalDDvJ — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 21, 2025

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2025 de la MLB?

Prepárate, pues la mejor época del año para los amantes del béisbol se acerca. Será este viernes 24 de octubre cuando inicie oficialmente la Serie Mundial entre los Dodgers y los Blue Jays , una serie que tiene en Shohei Ohtani a la figura principal de ambas escuadras.