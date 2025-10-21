deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Dodgers, con ventaja sobre los Blue Jays rumbo a la Serie Mundial; ¿cuántos triunfos tiene en los últimos 10 juegos?

Los Dodgers cuentan con una importante ventaja sobre los Blue Jays, al menos, en los últimos partidos, esto rumbo a la Serie Mundial de la MLB 2025.

dodgers-ventaja-blue-jays-serie-mundial.jpg
X: Los Ángeles Dodgers
Alan Chávez - Marktube
Home Run Azteca
Compartir

Todo está listo para disfrutar de la mejor temporada del año en cuanto a béisbol se refiere. Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se verán las caras una vez más en la Serie Mundial de la temporada 2025, motivo por el cual debes saber quien parte como favorito de acuerdo a los últimos partidos entre ambos.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

En primera instancia, debes saber que los Dodgers no solo llegan como los vigentes campeones de la MLB al conquistar la Liga en la campaña pasada, sino que arriban como los favoritos a esta Serie Mundial considerando las últimas victorias que tiene, precisamente, ante los Toronto Blue Jays.

Dodgers vs Blue Jays, ¿quién parte como favorito rumbo a la Serie Mundial?

De acuerdo con información del portal Flash Score, son Los Ángeles Dodgers quienes cuentan con más victorias que su rival en los últimos cotejos en los que se han enfrentado, lo cual, de cierta forma, le da un toque de favoritismo al equipo que intentará conquistar la Serie Mundial por segunda vez consecutiva.

Te puede interesar: ¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NBA?

Te puede interesar: ¿Max Verstappen alcanzará a los McLaren si gana el GP de México?

Y es que, al menos en los últimos diez enfrentamientos, llevados a cabo en los más recientes seis años, los Dodgers mantienen una ligera ventaja sobre su rival con seis triunfos y solamente cuatro derrotas, aunque vale decir que el último duelo entre ambos terminó con victoria de los Blue Jays por 5-4.

Eso sí, un punto a detallar en el palmarés entre ambas escuadras rumbo a la Serie Mundial deriva de las victorias más holgadas, mismas que le pertenecen a los Dodgers. La primera de estas se dio en el año 2024 cuando derrotaron a su rival 12-2, mientras que la segunda se dio en agosto de este año, cuando los vencieron 9-1.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2025 de la MLB?

Prepárate, pues la mejor época del año para los amantes del béisbol se acerca. Será este viernes 24 de octubre cuando inicie oficialmente la Serie Mundial entre los Dodgers y los Blue Jays , una serie que tiene en Shohei Ohtani a la figura principal de ambas escuadras.

MLB
Los Angeles Dodgers
Toronto Blue Jays
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×