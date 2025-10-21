deportes
¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NBA? Fechas y horarios confirmados

La temporada 2025 - 2026 de la NBA está más cerca que nunca. Por ende, es preciso que sepas cuándo empieza, así como los días y horarios confirmados.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
La espera, finalmente, terminó. Los millones de fanáticos al baloncesto profesional se saborean el inicio de la temporada 2025 - 2026 de la NBA , misma que espera traer consigo muchas sorpresas en el rectángulo. Ante ello, vale conocer cuándo inicia y las fechas confirmadas para la primera jornada.

La NBA se ha convertido en una de las Ligas más importantes a nivel mundial, así como una de las más populares en redes sociales en donde suma millones de seguidores tanto en Instagram como en X. Ante ello, estos fanáticos se preguntan cuándo comenzará la temporada 2025 - 2026.

¿Cuándo comienza la temporada 2025 - 2026 de la NBA?

Prepárate, pues su inicio está más cerca de lo que crees. La temporada 2025 - 2026 de la NBA comenzará nada más y nada menos que hoy martes 21 de octubre a través de dos juegos inaugurales que prometen dinamismo al por mayor. El primero de ellos será entre los Rockets y Thunder (17:30 horas), mientras que el segundo es entre Warrior y Lakers, con un horario de las 8 de la noche.

El deporte ráfaga de los Estados Unidos continuará un día después; es decir, el miércoles 22 de octubre. Dentro de esta jornada los juegos que llaman poderosamente la atención son el Cavaliers vs Knicks, Miami Heat vs Magic y 76ers Celtics a las 17:00, 17:00 y 17:30 horas. Finalmente, para el jueves el plato principal es el Nuggets vs Warriors a las 20:00 horas.

¿Cuándo termina la temporada regular y comienzan los playoffs de la NBA?

Una vez conocida la fecha de inicio para la próxima temporada de la NBA, debes saber que la campaña regular culminará el 12 de abril del 2026. Posteriormente el Play-In se llevará a cabo del 14 al 17 del mismo mes para dar comienzo a los playoffs el 18. Por último, las finales se llevarán del 5 al 22 de junio del próximo año.

¿La NBA tendrá juegos en México?

La respuesta concreta es si. Será el sábado 1 de noviembre cuando los amantes del baloncesto al interior del país, más precisamente de la Ciudad de México, disfruten del compromiso entre los Pistons y los Mavericks , el cual se vislumbra para llevarse todos y cada uno de los reflectores.

