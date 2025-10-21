deportes
F1: ¿Max Verstappen puede alcanzar a los McLaren si gana el GP de México?

El GP de México está cada vez más cerca, motivo por el cual luce conveniente saber si Max Verstappen podría alcanzar a los McLaren si es que gana la carrera.

f1-max-verstappen-alcanzar-mclaren-gana-gp-de-mexico.jpg
X: F1
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

El Gran Premio de los Estados Unidos trajo consigo una nueva victoria de Max Verstappen, piloto de Red Bull que ha venido de menos a más en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Ante ello, los fanáticos se preguntan si podrá alcanzar a los conductores de McLaren si es que obtiene el triunfo en el GP de México.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Como sabes, el GP de México se llevará a cabo en los próximos días y, en él, Max Verstappen podría sumar una victoria más que lo acerque al campeonato mundial de pilotos en este cierre de la temporada. Por ende, vale conocer en qué posición quedaría respecto a McLaren si conquista el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Max Verstappen alcanzará a Piastri y Norris si gana el GP de México?

Debido a la victoria que obtuvo en Estados Unidos, Max Verstappen ha nivelado cada vez más la distancia que en su momento llegó a tener tanto con Oscar Piastri como con Lando Norris. De hecho, en estos momentos la distancia respecto al primer lugar, Piastri, es de solamente 40 puntos.

Esto quiere decir que, aunque gane el GP de México, Max Verstappen aún no podría superar el puntaje que el líder de McLaren tiene hasta ahora. Sin embargo, si Oscar tiene una carrera para el olvido y el neerlandés sigue con su buena racha, llegarían a la última fase de la temporada 2025 de la F1 prácticamente con una carrera de diferencia.

En el segundo lugar aparece Lando Norris, quien en estos momentos supera a Max Verstappen solamente con 26 puntos al tener 332 unidades por las 306 del piloto de Red Bull. En el cuarto sitio se encuentra George Rusell de Mercedes con 252 puntos, mientras que el Top 5 lo cierra Charles Leclerc con 192 unidades.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el GP de México?

Será este fin de semana cuando se lleve a cabo el GP de México, correspondiente a la temporada 2025 de la Fórmula 1 , en el Autódromo Hermanos Rodriguez. La carrera está programada para iniciar el domingo 27 de octubre en punto de las 2 de la tarde, un horario perfecto para disfrutar del evento en compañía de tu familia.

Fórmula 1
Max Verstappen
MCLAREN
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

