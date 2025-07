Torrent responde tajante a quienes piden la salida de jugadores de Rayados

Una destacada participación en la primera edición del Mundial de Clubes con 32 participantes no fue el presagio de la presentación que el Monterrey hizo en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ; lejos de la versión que mostró en el torneo internacional, el equipo dirigido Por Domenec Torrent fue ampliamente superado por el Pachuca y, tras 90 minutos en el estadio Hidalgo, perdió por marcador de 3-0.

Finalizado el encuentro, el entrenador español compareció ante los micrófonos y, de inmediato, surgieron las preguntas en torno a potenciales adquisiciones de los Rayados, para apuntalar una de las plantillas más completas del futbol mexicano.

“Todo lo que es tema de fichajes lo tengo hablado con la directiva, nunca voy a hablar públicamente de lo que hemos hablado en privado. Ellos saben lo que pienso y, a partir de aquí... Muchas veces también le haría preguntas a la gente de la que me preguntan”, respondió.

La insistencia, sin embargo, lo llevó a tomar una postura más enérgica y a emitir una contestación que, si bien no pretende fraternizar con el aficionado molesto, si lleva cargada una alta dosis de realidad.

“No es tan fácil sacar a gente, sobre todo... primero, Rayados tiene nueve extranjeros, tiene el cupo, todos con contrato y algunos largos, entonces, para sacar a uno no es tan fácil como cambiar cromos. La gente se piensa, ‘pues este no, pues agarramos al otro’... A partir de aquí, yo soy un entrenador y me tendré que manejar con lo que al final tengamos en el plantel”, expuso.

El estratega de La Pandilla también le recordó a los presentes que, dentro del terreno de juego, se vio obligado a hacer ajustes por la baja de algunos elementos con los que contaba para viajar a territorio Tuzo.

“Se nos cayeron en la última semana (Nelson) Deossa, (Lucas) Ocampos, (Jordi) Cortizo y (Sergio) Canales, sería una falta para mí o poco hábil de manejar la situación que hemos perdido por esto. Este plantel ha competido muy bien, cuatro partidos en Estados Unidos y lo puedo volver a hacer aquí", cerró.