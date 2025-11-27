Survivor Series: El día que Brock Lesnar humilló y destrozó a Dominik Mysterio (VIDEO)

Brock Lesnar y Dominik Mysterio formarán parte de la próxima edición de Survivor Series como parte de los rostros “rudos” que la WWE tiene en la actualidad. En ese sentido, ¿sabías que hace unos años el propio Brock humilló y destrozó al hijo de Rey Mysterio? Esta es la historia.

Dominik Mysterio tendrá un mano a mano que tendrá con John Cena por la disputa del Campeonato Intercontinental de la WWE. Brock Lesnar, por su parte, forma parte del equipo de Paul Heyman que protagonizará el combate especial y más interesante de la noche en Survivor Series.

¿Cómo fue que Dominik Mysterio fue destrozado por Brock Lesnar?

Cuando Dominik Mysterio aún no era el luchador que es hoy en día; es decir, hace poco más de seis años, el hijo apoyó a su padre, Rey, que iba a enfrentar a Seth Rollins por el campeonato universal de la WWE. Hasta ahí todo iba bien para el mexicano, hasta que Brock Lesnar hizo acto de presencia.

Después de un par de altercados, Brock Lesnar subió al ring para aplicarle un F5 al integrante del Salón de la Fama de la WWE, lo cual encendió los ánimos de Dominik Mysterio. La Bestia Encarnada tenía hambre de triunfo, por lo que, después de ver a Dominik, bajó hacia donde estaba él para encararlo.

En cuestión de segundos, Brock tomó a Dominik, lo cargó y lo azotó con el poste en más de una ocasión. Tomó la decisión de llevarlo al ring y, frente a su padre, comenzó a golpearlo. Al cabo de unos minutos de acción, y después de la salida de Lesnar, los paramédicos ingresaron para llevarse al hoy Megacampeón de la AAA en camilla luego de esta lamentable situación.

Así fue el último error cometido por Brock Lesnar en vivo

En la última edición de RAW, la cual trajo consigo la terrible lesión de Penta, el Zero Miedo , también se vivió un chusco momento en la entrada de Brock Lesnar, quien resbaló en medio de este momento. La situación rápidamente se volvió tendencia en redes, generando un sinfín de comentarios por este hecho.