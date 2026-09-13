¡DOMINIO! El equipo regio que se llevó los dos Clásicos en las fuerzas básicas

Jornada de ensueño para los Tigres de la UANL ante los Rayados de Monterrey en los Clásicos Regios de las fuerzas básicas del Torneo Apertura 2026. Dos de dos para el equipo 'felino' en patio ajeno ante el acérrimo rival y se llevan las tres unidades, más el orgullo de llevarse el duelo que se tacha en el calendario antes de que inicie el semestre.

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A primera hora, la sub-21 de los Tigres dio la campanada de la jornada tras vencer 2-1 a su similar de Rayados y llegó a las siete unidades en la clasificación general, dejando a La Pandilla con sus 10 puntos conseguidos. Más tarde, la sub-19 felina le repitió la dosis al conjunto albiazul y sacó tres unidades vitales para seguir en lo más alto de la tabla general.

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Los refuerzos de Tigres en el banquillo

Para el Clásico Regio de la Liga MX, Víctor Manuel Vucetich cuenta con Emiliano Gómez y Guillermo Martínez en el banquillo tras concretar sus respectivos fichajes a media semana procedentes de Puebla y Pumas. Por otro lado, Rayados de Monterrey mandó como titulares a Diego Rossi, Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y Lucas Ocampos con el claro objetivo de conseseguir la victoria.