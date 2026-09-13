Rayados de Monterrey vs Tigres UANL EN VIVO y GRATIS| ver resultado de la transmisión HOY sábado 12 de septiembre, Clásico Regio de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online y en internet

Día especial en Nuevo León, día de Clásico Regio entre los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026. Matías Almeyda querrá probar las mieles de un triunfo ante el acérrimo rival en la Sultana del Norte, sin embargo, el sinodal se la sabe de todas todas en este tipo de partidos; Víctor Manuel Vucetich. Por sí fuera poco, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez podrían tener sus primeros minutos como futbolistas del cuadro felino.

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Horario de Monterrey vs Tigres

El Clásico Regio de hoy sábado 12 de septiembre de 2026 comenzará en punto de las 19:10 pm y se disputará en el Estadio BBVA, por lo que Rayados de Monterrey será el equipo local. Hasta la fecha, se han disputado un total de 142 partidos entre ambas escuadras, con un saldo de 51 victorias para Tigres y 47 victorias para Monterrey, mientras que se han dado 44 empates.

Posiciones de Monterrey y Tigres en la Liga MX

Al momento, Monterrey se encuentra en el lugar número 12 de la tabla, lejos de puestos de Liguilla y cuenta con un total de 9 unidades, mientras que Tigres se encuentra en el lugar número 15, también lejos de la zona de playoffs de la Liga MX, con un total de 6 puntos, por lo que este Clásico Regio será de vital importancia para ambas escuadras en sus aspiraciones para el Torneo Apertura 2026.