Don Joaquín emociona a redes tras cumplir su sueño de apoyar a Pumas en el estadio
La pasión por Pumas regaló uno de los momentos más emotivos del futbol mexicano luego de que Don Joaquín fuera sorprendido por su familia con una visita al estadio.
Don Joaquín se volvió viral en redes sociales después de que su familia lo sorprendiera llevándolo al estadio para apoyar a Pumas y vivir de cerca la pasión auriazul. La emotiva reacción del aficionado universitario conmovió a miles de personas y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más especiales y comentados del futbol mexicano en los últimos días.