Don Joaquín emociona a redes tras cumplir su sueño de apoyar a Pumas en el estadio

Don Joaquín se volvió viral en redes sociales después de que su familia lo sorprendiera llevándolo al estadio para apoyar a Pumas y vivir de cerca la pasión auriazul. La emotiva reacción del aficionado universitario conmovió a miles de personas y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más especiales y comentados del futbol mexicano en los últimos días.

