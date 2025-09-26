Puebla vs Chivas de Guadalajara: Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 26 de septiembre del 2025, se enfrentan Puebla vs Chivas en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc.

Así puedes ver el Puebla vs Chivas

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México, con la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal.

VER EL PARTIDO DE PUEBLA VS CHIVAS TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS AQUÍ

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Así llegan Puebla y Chivas

El conjunto de Puebla llega de empatar entre semana 2-2 ante Pachuca. El equipo de la franja se ubica en el último lugar de la tabla con cinco puntos, registra una victoria, dos empates y siete derrotas.

Los dirigidos por Cristante buscan salir de la mala racha y conseguir una victoria. Desde la jornada 3, el equipo no ha vuelto a ganar un partido en el Apertura 2025. Ante Chivas, buscarán imponerse en el marcador.

El rebaño, por su parte, busca conseguir su segunda victoria de forma consecutiva. El equipo llega de vencer 3-1 a Necaxa mostrando un buen nivel de juego.

Se ubica en el lugar 11 de la tabla con once puntos, registra tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Sumar tres puntos puede ser vital para que el equipo retome confianza y pueda colarse a los primeros 10 lugares de la tabla.

Chivas se CANSÓ de perdonar 😱



Así fue la última visita del conjunto rojiblanco a Puebla...



¿Cómo quedarán en el #ViernesBotanero? 🎽🆚🐐



📆 Viernes 26 de septiembre

🕘 8:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba⁣

📱APP Azteca Deportes pic.twitter.com/5tT9SrhSc7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 26, 2025

Así quedaron los últimos tres partidos entre Puebla y Chivas

Las últimas tres veces que se han enfrenta Puebla y Chivas, no han quedado empatados. El rebaño logró ganar dos encuentros y Puebla uno.



Chivas vs Puebla 1-0 Clausura 2025 jornada 6

Puebla vs Chivas 1-0 Apertura 2024 jornada 14

Chivas vs Puebla 3-2 Clausura 2024 Jornada 4