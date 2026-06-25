Dónde y en qué estadio se juega el partido Curazao vs Costa de Marfil en el Mundial 2026
El encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E puede definir a uno de los clasificados a los dieciseisavos de final del torneo
Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán este jueves 25 de junio en uno de los partidos más importantes de la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El compromiso se disputará en la ciudad de Filadelfia y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos.
El conjunto africano llega con mayores posibilidades de avanzar a la siguiente ronda luego de sumar una victoria en sus dos primeros encuentros, mientras que Curazao buscará dar la sorpresa y mantenerse con opciones de clasificación en el cierre de la primera fase.
Estadio y a qué hora juega Curazao vs Costa de Marfil
El partido se jugará en el Estadio Filadelfia, uno de los recintos elegidos como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. El inmueble albergará varios encuentros del torneo y vuelve a recibir actividad mundialista en una jornada decisiva para el Grupo E.
El encuentro entre Curazao y Costa de Marfil se disputará este jueves 25 de junio y comenzará a las:
- 14:00 horas, tiempo del centro de México
- 15:00 horas de Colombia y Perú
- 16:00 horas del Este de Estados Unidos
- 17:00 horas de Argentina, Uruguay y Brasil
- 22:00 horas de España
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Datos del partido
- Partido: Curazao vs Costa de Marfil
- Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Fase: Jornada 3 del Grupo E
- Fecha: 25 de junio de 2026
- Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Filadelfia
- Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos
- Árbitro: Glenn Nyberg
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