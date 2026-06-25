Dónde y en qué estadio se juega el partido Curazao vs Costa de Marfil en el Mundial 2026

Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán este jueves 25 de junio en uno de los partidos más importantes de la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El compromiso se disputará en la ciudad de Filadelfia y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos.

El conjunto africano llega con mayores posibilidades de avanzar a la siguiente ronda luego de sumar una victoria en sus dos primeros encuentros, mientras que Curazao buscará dar la sorpresa y mantenerse con opciones de clasificación en el cierre de la primera fase.

Estadio y a qué hora juega Curazao vs Costa de Marfil

El partido se jugará en el Estadio Filadelfia, uno de los recintos elegidos como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. El inmueble albergará varios encuentros del torneo y vuelve a recibir actividad mundialista en una jornada decisiva para el Grupo E.

El encuentro entre Curazao y Costa de Marfil se disputará este jueves 25 de junio y comenzará a las:



14:00 horas, tiempo del centro de México

15:00 horas de Colombia y Perú

16:00 horas del Este de Estados Unidos

17:00 horas de Argentina, Uruguay y Brasil

22:00 horas de España

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Datos del partido



Partido: Curazao vs Costa de Marfil

Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fase: Jornada 3 del Grupo E

Fecha: 25 de junio de 2026

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Filadelfia

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos

Árbitro: Glenn Nyberg

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