Pronósticos Francia vs Marruecos, por los cuartos de final: esto cotiza un gol de Mbappé en las casas de apuestas

La tensión escala en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este jueves, en el Estadio Boston, Francia y Marruecos protagonizarán un duelo con aroma a revancha. Mientras el planeta espera ver si los "Leones del Atlas" logran contener el vendaval ofensivo galo, las casas de apuestas ya han puesto el foco en una de las grandes figuras de la competición: Kylian Mbappé.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Cuánto paga el gol de Mbappé en las casas de apuestas

El delantero de Real Madrid se ha consolidado como la principal amenaza para el arco marroquí, y los mercados de apuestas reflejan esta expectativa. Actualmente, convertir un gol de Mbappé durante el tiempo regular tiene una cotización aproximada de 1.82 (varía, mímimamente, según el operador). Esta cifra, aunque atractiva para los apostadores, subraya el favoritismo que tiene el ariete francés para ser determinante en un partido donde su equipo buscará sellar su boleto a las semifinales.

Mbappé va por una nueva alegría ante Marruecos|BILL STREICHER/IMAGN IMAGES via Reuters

El interés por el rendimiento de Mbappé no es casualidad; el delantero está inmerso en una batalla épica por la Bota de Oro del Mundial 2026. A medida que el torneo entra en su fase decisiva, la lucha por el trono de máximo goleador se ha vuelto una carrera de alta intensidad:



Lionel Messi (Argentina): Lidera la tabla con 8 goles y 1 asistencia, manteniendo una ligera ventaja que lo posiciona como la figura a alcanzar.

Lidera la tabla con y 1 asistencia, manteniendo una ligera ventaja que lo posiciona como la figura a alcanzar. Kylian Mbappé (Francia): Persigue de cerca al capitán argentino con 7 goles y 2 asistencias, demostrando una eficacia letal en cada presentación.

Persigue de cerca al capitán argentino con y 2 asistencias, demostrando una eficacia letal en cada presentación. Erling Haaland (Noruega): Con 7 anotaciones, el artillero noruego completa este tridente de goleadores que ha dominado la escena mundialista.

Con el choque de este jueves, Mbappé tiene la oportunidad inmejorable de alcanzar o superar la marca de Messi, siempre que la férrea defensa marroquí se lo permita. El partido, programado para las 14:00 (hora del centro de México), no solo definirá un semifinalista, sino que podría ser el escenario donde el equilibrio en la tabla de goleadores sufra una modificación clave.