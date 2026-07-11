Dónde y en qué estadio se juega Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026

Este sábado 11 de julio se van a estar encontrando los combinados nacionales de Inglaterra y Noruega en lo que será la disputa del compromiso correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un choque que seguramente cautivará la atención de varios aficionados a lo largo del territorio nacional.

Es importante mencionar que ambos seleccionados llegan en un buen momento debido a sus clasificaciones a esta instancia del torneo. Los ingleses pudieron vulnerar la resistencia de México por un 3 a 2 a su favor, mientras que, los noruegos hicieron lo propio al dar un golpe certero dejando en el camino a una escuadra poderosa como lo es Brasil.

Se debe añadir que este emparejamiento se va a estar realizando en el Estadio Miami, un recinto deportivo que cuenta con una capacidad de albergar a, por lo menos, 65,300 espectadores.

Los dirigidos por Thomas Tuchel saben que esta es una oportunidad muy importante para buscar un certamen que no consiguen desde el año 1966. Por tal motivo se han entrenado con la intención de marcar diferencias y avanzar a la semifinal con un conjunto en donde sobresale la presencia de Harry Kane y por supuesto el talento de Jude Bellingham.

El equipo de Solbakken, entre tanto, sigue ganando protagonismo y muchísima atención por parte de la afición. Sin lugar a dudas, se convirtieron en la revelación del certamen y además cuentan en sus filas con un futbolista que se encuentra en la cima de goleadores como es el caso de Erling Haaland.

Se debe señalar que el ganador de esta serie va a estar encontrándose frente al triunfador del cotejo entre Argentina y Suiza en la instancia de las semifinales de la contienda internacional.

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¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre Inglaterra y Noruega por los Cuartos de Final?

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.