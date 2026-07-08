México consiguió el partido más visto del Mundial 2026, pero Argentina le ganó en este ranking histórico

México hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a pesar de quedar eliminada en Octavos de Final. Esta Selección Mexicana se convirtió en la única en hilar cuatro partidos consecutivos con triunfo y sin encajar gol, además de haber superado el famoso cuarto partido desde la edición de 1986. Pero eso no es todo, en el plano televisivo también consiguió cifras históricas.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, coordinadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, el encuentro de Octavos de Final entre el combinado azteca e Inglaterra alcanzó prácticamente 60 millones de espectadores, por lo que fue presentado como “el partido más visto del siglo” en el país. Superó al México vs Ecuador en la ronda anterior, que había conseguido 35.1 millones de espectadores. Sin embargo, Argentina aún lidera otro ranking.

Crédito: Mexsport

Argentina sigue siendo protagonista del juego más visto del torneo

Argentina volvió a quedar en el centro de la conversación por las audiencias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido ante Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de Final, fue señalado en distintos reportes como uno de los encuentros con mayor impacto global del torneo, al punto de aparecer vinculado con cifras históricas de audiencia.

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Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial de FIFA que lo ubique de manera definitiva como el partido más visto de toda la Copa del Mundo. La cifra que circuló con más fuerza habla de 2.700 millones de espectadores a nivel global, aunque ese número debe tomarse con cautela porque no fue respaldado todavía por un informe consolidado del organismo.

Lo que sí está claro es que Argentina mantiene un peso determinante en el consumo global del Mundial. Su condición de vigente campeón, la presencia de Lionel Messi y la expectativa generada alrededor de cada presentación explican por qué sus partidos siguen entre los más buscados, comentados y vistos del certamen.

Argentina|AFA - Selección Argentina

Qué sigue para México tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras la eliminación ante Inglaterra en los Octavos de Final, México deberá iniciar un nuevo proceso con la mira puesta en el siguiente ciclo mundialista. La Selección Mexicana cerró su participación como local en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una actuación que volvió a dejar varias lecturas deportivas, especialmente por la exigencia que tendrá el proyecto rumbo a los próximos años.

El primer paso fue designar a Rafael Márquez como el entrenador de México, poniendo fin al ciclo de Javier Aguirre. Por otro lado, la Federación Mexicana de Futbol tendrá que tomar decisiones sobre los futbolistas que seguirán siendo parte del recambio y aquellos que podrían cerrar su etapa con el combinado azteca después de este Mundial.

En el calendario, México volverá a tener competencia oficial en torneos de Concacaf y amistosos internacionales, además del camino rumbo a la Copa Mundial 2030. Después de haber sido anfitrión en 2026, el objetivo será sostener una estructura más competitiva y evitar que el equipo vuelva a quedarse corto en una instancia decisiva.