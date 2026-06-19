Dónde y en qué estadio juegan Paraguay contra Turquía en el Mundial 2026

Este viernes 19 de junio, las selecciones de Turquía y Paraguay tendrán un choque crucial dentro del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que ambos vienen de perder. Los europeos se miden con los sudamericanos en la jornada 2 del sector que comparten con Estados Unidos y Australia. El encuentro se disputará en territorio estadounidense.

Mientras que Estados Unidos y Australia se medían en el mismo grupo ocho horas antes, el duelo entre europeos y sudamericanos se disputa en tierras californianas. Los liderados por Arda Güler y los comandados por Miguel Almirón prometen dar un partidazo por estar necesitados. Turquía y Paraguay se verán las caras en el San Francisco Bay Area Stadium.

Paraguay, previo al encuentro|Twitter: Albirroja

El San Francisco Bay Area Stadium alberga el partido entre Turquía y Paraguay por el Mundial 2026

Turquía y Paraguay se enfrentan en el San Francisco Bay Area Stadium, el cual se ubica en Santa Clara, California, Estados Unidos. Este coloso cuenta con una capacidad para 68,827 espectadores. Se destaca porque tendrá 6 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El calendario de la selección de Turquía para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Australia 2-0 Turquía – Estadio de Vancouver (Vancouver, Canadá) – 22:00 horas — Grupo D

Viernes, 19 de junio de 2026 – Fecha 2 – Turquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium (California, EE. UU.) – 21:00 horas — Grupo D

Jueves, 25 de junio de 2026 – Fecha 3 – Turquía vs. Estados Unidos – Estadio de Los Ángeles (California, EE. UU.) – 20:00 horas — Grupo D

La Selección de Turquía en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™|Credito: @millitakimlar / Instagram

El calendario de la selección de Paraguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Viernes, 12 de junio de 2026 – Fecha 1 – Estados Unidos 4-1 Paraguay – Estadio de Los Ángeles (California, EE. UU.) – 19:00 horas — Grupo D

Viernes, 19 de junio de 2026 – Fecha 2 – Turquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium (California, EE. UU.) – 21:00 horas — Grupo D

Jueves, 25 de junio de 2026 – Fecha 3 – Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Area Stadium (California, EE. UU.) – 20:00 horas — Grupo D

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