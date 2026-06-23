Dónde y en qué estadio se juega el partido Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026
Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en la fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este martes 23 de junio, las selecciones de Colombia y RD Congo tendrán un choque crucial dentro del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los sudamericanos se miden con el conjunto africano en la jornada 2 del sector que comparten con Portugal y Uzbekistán. El encuentro se dará en suelo mexicano y contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.
Mientras que Portugal goleó a Uzbekistán con goles de Cristiano Ronaldo en el mismo grupo horas antes, Colombia - RD Congo se disputa en México. Los liderados por Luis Díaz y los comandados por Chancel Mbemba prometen dar un partidazo. Sudamericanos y africanos se verán las caras en el Estadio Guadalajara.
El Estadio Guadalajara alberga el partido entre Colombia y RD Congo por el Mundial 2026
Colombia y RD Congo se enfrentan en el Estadio Guadalajara, el cual se ubica en Zapopan, Jalisco, México. Este gigante del futbol posee una capacidad para 46,000 espectadores. Se destaca por albergar 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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El calendario de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán 1-3 Colombia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) — Grupo K
- Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) — Grupo K
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo K
El calendario de la selección de RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 RD Congo – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K
- Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. RD Congo – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) — Grupo K
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – RD Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos) — Grupo K
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