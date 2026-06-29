Dónde y en qué estadio se juega el partido Países Bajos vs. Marruecos del Mundial 2026

Tras la fase de grupos, las selecciones de Países Bajos y Marruecos se enfrentarán por los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto europeo y el equipo africano intentarán meterse entre los 16 mejores equipos de la competencia. El duelo se disputará en México, en el territorio de mayor pasión mundialista.

El Estadio Monterrey albergará el Países Bajos vs Marruecos

Con transmisión de TV Azteca, Países Bajos y Marruecos jugarán en el Estadio Monterrey, uno de los inmuebles seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El recinto, también conocido como Gigante de Acero, cuenta con una capacidad oficial de 53 mil 500 espectadores para los encuentros mundialistas.

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El estadio será sede de uno de los cruces más atractivos de los 16avos de Final y espera una importante presencia de aficionados de ambas selecciones en territorio mexicano.

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Fecha, día y hora del Países Bajos vs Marruecos por 16avos de final

El partido corresponde al encuentro número 75 del torneo y se disputará este lunes 29 de junio a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México). Países Bajos llega a jugar ante Marruecos después de finalizar en el primer lugar del Grupo F. Los africanos fueron segundos de Brasil, con los mismos puntos.

¿Cómo llega Países Bajos al partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección neerlandesa terminó como líder del Grupo F luego de mantenerse invicta en sus tres partidos de la primera fase. Estos fueron sus resultados en el torneo:

Fecha 1: Países Bajos 2-2 Japón

Fecha 2: Países Bajos 5-1 Suecia

Fecha 3: Túnez 1-3 Países Bajos

¿Cómo llega Marruecos al partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conjunto africano también avanzó invicto a la ronda eliminatoria y volvió a mostrar solidez defensiva y orden táctico durante la fase de grupos. Así fueron sus encuentros previos:

Fecha 1: Brasil 1-1 Marruecos

Fecha 2: Marruecos 1-0 Escocia

Fecha 3: Marruecos 4-2 Haití

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