Dónde y en qué estadio se juega el partido Escocia vs Brasil en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con partidos decisivos en la Fase de Grupos y uno de los cruces más atractivos de la jornada será el de Escocia vs Brasil. El encuentro corresponde al Grupo C, una zona en la que también compiten Marruecos y Haití, por lo que el resultado puede tener impacto directo en la clasificación a la siguiente ronda.

El partido entre Escocia y Brasil se juega este miércoles 24 de junio en Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del Mundial junto a México y Canadá. El duelo está programado para disputarse en Miami, una de las sedes elegidas por FIFA para albergar encuentros de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Dónde se juega Escocia vs Brasil por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido Escocia vs Brasil se juega en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Miami, casa de los Miami Dolphins de la NFL y que, hasta el mes de abril de 2026, fue el hogar del Inter Miami de la MLS.

Brasil vs Escocia se jugará en Miami|iStock

El estadio se encuentra específicamente en Miami Gardens, una zona ubicada al norte de Miami. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este inmueble forma parte del grupo de sedes estadounidenses que reciben partidos de Fase de Grupos y rondas de eliminación directa.

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En qué estadio se juega Escocia vs Brasil

El estadio del partido entre Escocia y Brasil es el Miami Stadium, nombre oficial utilizado por FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El inmueble recibió un cambio de denominación durante el torneo, que responde a las reglas comerciales de FIFA, que suelen evitar nombres vinculados a patrocinadores externos durante sus competencias oficiales.

Estadio Miami|Crédito: @HardRockStadium / X

A qué hora juega Escocia vs Brasil en México

El encuentro entre Escocia y Brasil está programado para las 18:00 horas de Miami, por lo que en México se podrá seguir desde las 16:00 horas del centro del país.

El horario convierte al partido en una opción importante para la audiencia mexicana, especialmente por tratarse de Brasil, una de las selecciones con mayor seguimiento internacional. Además, el cruce forma parte de la última jornada del Grupo C, por lo que puede definir posiciones rumbo a los dieciseisavos de final.

Cómo llega Brasil al partido contra Escocia

Brasil llega al cierre de la Fase de Grupos con la obligación de confirmar su clasificación y pelear por el liderato de la zona. La selección brasileña empató ante Marruecos en su debut y luego venció a Haití, resultado que la dejó bien posicionada antes del tercer partido.

El equipo sudamericano sabe que un triunfo ante Escocia le permitiría cerrar la fase de grupos con mejores sensaciones y, posiblemente, como primero de su zona. Además, el partido en Miami aparece como una prueba relevante antes del inicio de la etapa de eliminación directa.

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disfrutará en vivo y gratis a través de Azteca Deportes con la transmisión del Brasil vs Haití del Grupo C|@CBF

Qué necesita Escocia ante Brasil

Escocia llega al partido con posibilidades de avanzar, pero con la presión de enfrentar a uno de los candidatos del torneo. El equipo europeo comenzó con una victoria ante Haití y luego cayó frente a Marruecos, por lo que el duelo contra Brasil puede marcar su destino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para Escocia, sumar ante Brasil confirmaría su presencia en Dieciseisavos de Final. En un formato con 48 selecciones, los mejores terceros también tienen opciones de avanzar, por lo que cada punto y cada gol pueden ser determinantes.