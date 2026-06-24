Dónde y en qué estadio se juega el partido Marruecos vs Haiti en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con la definición de la Fase de Grupos y uno de los partidos que aparece en el calendario de este miércoles 24 de junio es el Marruecos vs Haití. El encuentro corresponde a la tercera fecha del Grupo C, una zona que también comparten Brasil y Escocia.

La Selección de Marruecos llega a este compromiso con la posibilidad de cerrar su participación en la primera ronda en una posición favorable, mientras que Haití afronta su último partido del grupo ya eliminado del certamen. Por esa razón, una de las búsquedas más repetidas por los aficionados es dónde se juega el partido y cuál es el estadio designado para este duelo.

Dónde se juega Marruecos vs Haití por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido Marruecos vs Haití se juega en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El encuentro forma parte de la actividad del Grupo C y se disputa el miércoles 24 de junio, en simultáneo con el Brasil vs Escocia, duelo que también puede modificar el orden final de la zona.

Haití vs Marruecos se jugará en Atlanta, Estados Unidos|iStock

Atlanta es una de las ciudades elegidas como sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. En este caso, la ciudad estadounidense recibe uno de los partidos que cerrarán la participación de Marruecos y Haití en la Fase de Grupos.

Para el público mexicano, el horario marcado para este partido es a las 16:00 horas del centro de México. Se trata de uno de los encuentros programados para la jornada en la que también habrá actividad de la Selección Mexicana ante República Checa.

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En qué estadio se juega Marruecos vs Haití

El Marruecos vs Haití se juega en el Estadio Atlanta, nombre utilizado por FIFA. El inmueble está ubicado en Atlanta y es una de las sedes estadounidenses del torneo.

Este estadio es conocido por ser casa de Atlanta United en la MLS y de los Atlanta Falcons en la NFL. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el recinto fue incluido dentro del mapa oficial de sedes y recibe partidos de la fase de grupos.

El partido entre Marruecos y Haití representa una nueva aparición del Estadio Atlanta dentro del calendario mundialista. Además, llega en una fecha clave para el Grupo C, ya que se juega al mismo tiempo que Brasil vs Escocia.

Haití vs Marruecos jugarán en el Estadio Atlanta|Crédito: @MBStadium / X

Qué se juega Marruecos ante Haití en el Grupo C

Marruecos llega al partido ante Haití con la intención de cerrar de buena manera su participación en el Grupo C. El equipo africano había comenzado su camino mundialista con un empate ante Brasil y luego logró una victoria frente a Escocia.

Con esos resultados, Marruecos se colocó en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda. Por eso, el duelo ante Haití toma importancia en la pelea por los primeros lugares del grupo y por el acomodo de cara a la fase de eliminación directa.

Haití, por su parte, llega a esta última fecha con un panorama distinto. El conjunto caribeño perdió sus dos primeros partidos del grupo, primero ante Escocia y luego ante Brasil, por lo que el encuentro ante Marruecos aparece como su despedida de la Fase de Grupos.