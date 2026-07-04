Quién es Orlando Gill, arquero de Paraguay que brilla contra Francia en el Mundial 2026

Paraguay propuso un partido friccionado contra Francia y logró pelear ante uno de los principales candidatos al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Muchos aficionados pusieron el ojo sobre Orlando Gill, guardameta que defiende el arco del cuadro sudamericano y que ha sido uno de los puntos más altos en el juego ante los franceses. Sin embargo, pocos conocen su historia.

Quién es Orlando Gill, arquero de Paraguay

Orlando Daniel Gill Noldín, nació el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, tiene 26 años y mide cerca de 1.99 metros. Destaca por su gran altura y su destacado manejo de pelota a la hora de descolgar centros rivales. Actualmente juega en San Lorenzo de Almagro, de la Primera División de Argentina, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Su historia tomó dimensión mundial después del partido ante Alemania, en Dieciseisavos de Final. Paraguay igualó 1-1 y avanzó por penales, con Gill como figura al atajar dos remates en la definición. Ese rendimiento lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del torneo para la Albirroja y ahora repite un gran rendimiento contra Francia, uno de los principales candidatos al título.

Orlando Gill durante el juego ante Alemania|Crédito: @Albirroja / X

Gill llegó a San Lorenzo de Almagro en 2024 desde el San Lorenzo paraguayo. Primero jugó en Reserva, fue subido al primer equipo y en 2025 terminó de afirmarse como titular. De acuerdo a medios argentinos, su nivel en el futbol argentino lo llevó al debut con la Selección de Paraguay, en una victoria 1-0 ante Perú por Eliminatorias de cara a la justa veraniega.

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También arrastra una historia personal fuerte: su esposa, Melissa Ávalos, contó que cuando nació su hijo Lautaro, la familia atravesó dificultades económicas y Gill llegó a vender ropa del club, botines y una camiseta de la Sub 20 paraguaya para cubrir gastos familiares y médicos. Una historia de superación que emociona a los aficionados en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cuál es el valor de mercado de Orlando Gill

El valor de mercado de Orlando Gill es de 6 millones de euros, según la última actualización de Transfermarkt del 22 de mayo de 2026. El arquero paraguayo de San Lorenzo de Almagro aparece como el jugador más valioso del plantel y entre los 100 arqueros mejor cotizados del mundo. Su precio podría crecer aún más tras la cita mundialista.

En dólares, la cotización ronda aproximadamente los 6.5 millones de dólares, aunque puede variar según el tipo de cambio. Ya varios clubes fuera de Argentina comenzaron a monitorear el presente del arquero paraguayo, quien ha sido de lo más destacado del equipo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.