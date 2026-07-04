No es Quiñones: El jugador de México al que Inglaterra más teme antes del duelo de Octavos

La Selección de México se prepara para afrontar uno de los compromisos más demandantes dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Javier Aguirre medirá fuerzas contra la Selección de Inglaterra este domingo 5 de julio en la ronda de octavos de final en el Estadio Ciudad de México y la prensa británica comenzó con los análisis previos al encuentro respecto a los jugadores más destacados que tiene el combinado nacional y de los cuales ellos deberán tener mucho cuidado.

|MEXSPORT

En las últimas horas de la previa, los principales diarios del Reino Unido comenzaron a publicar sus análisis tácticos sobre el equipo dirigido tácticamente por Javier Aguirre. La prensa británica se dedicó a evaluar cuáles son las principales virtudes del esquema del seleccionador mexicano. Las miradas de los especialistas europeos no se centraron en las figuras consagradas de la delantera como Julián Quiñones o Raúl Jiménez, según el diario internacional The Guardian el foco está puesto en el juvenil de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora.

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Los ingleses posan sus ojos en Gilberto Mora, previo al duelo de octavos por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los análisis previos realizados por la prensa inglesa previo al gran duelo entre México e Inglaterra, apuntan todos directamente hacia las condiciones futbolísticas de Gilberto Mora. El mediocampista de apenas diecisiete años de edad se ha consolidado como la gran revelación del conjunto mexicano durante la fase previa y el periódico británico comparó las condiciones del volante de los Xolos de Tijuana con el estilo histórico del español Andrés Iniesta.

La prensa europea remarcó la madurez y la lucidez conceptual que ha mostrado Gilberto para asociarse por la banda derecha junto a Jorge Sánchez. Además, advirtieron que la velocidad mental de Mora puede representar la mayor amenaza para el balance defensivo del esquema de Thomas Tuchel. Con todo este panorama previo, no caben dudas que en el duelo de mañana entre México e Inglaterra, todos los reflectores se los llevará el juvenil de 17 años.