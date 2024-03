¿Dónde se jugará el Cruz Azul vs Necaxa de la siguiente jornada?

La Máquina de Cruz Azul pelea los primeros lugares de la tabla general del Clausura 2024 y tras su visita a la comarca lagunera para enfrentar a Santos, enfrentará a Necaxa en la Jornada 12 del certamen, previo a la pausa por la fecha FIFA del mes de marzo.

El conjunto dirigido por Martín Anselmi se medirá a los Rayos del Necaxa como local y es un duelo en el que marcará el regreso de Cruz Azul al Estadio Azul, inmueble donde sólo tiene una derrota este torneo y ha mostrado sus mejores actuaciones.





Cruz Azul recibirá al conjunto rojiblanco el próximo sábado 16 de marzo a las 17:00 hrs en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Máquina de Cruz Azul anda en buen momento, es segundo de la tabla general este Clausura 2024 y la confianza en el equipo celeste se ha elevado de forma exponencial. El buen trabajo del director técnico Martín Anselmi y los refuerzos de forma estratégica han ayudado a los cementeros a tener constancia este certamen.

El buen paso que tiene la Máquina en la actualidad ha llamado la atención de uno de los clubes más grandes del continente, se trata de Boca Juniors de Argentina quien tendría en la mira a una de las figuras de Cruz Azul.

El Xeneize tiene la mira y sigue de cerca al defensor colombiano Willer Ditta, central que se ha afianzado en la zaga comandada por Martín Anselmi y es de las figuras que se ha ganado el corazón de la afición cementera.

Por ahora todo se queda en rumor y no hay nada oficial, pero no sería la primera vez que Boca Juniors le roba a una de sus figuras a la Máquina de Cruz Azul, uno de los ejemplos más recordados es el de Iván Marcone, quien dejó a los celestes luego de perder la final vs América para llegar a Boca por los reflectores que le podían brindar de cara a una convocatoria en su selección.

