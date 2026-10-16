Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Atlante vs Pumas, de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

Se enfrentan en actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, la escuadra de Pumas que visita el Estadio Azteca ante el local Atlante juego que podrás ver por TV AZTECA DEPORTES desde las 8:50 PM, cotejo en el que las dos plantillas están obligadas a vencer si quieren aspirar a tomar un lugar dentro de la Liguilla cuando el torneo regular está en su recta final y restan cinco enfrentamientos para concluya y sumen la mayor cantidad de unidades.

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El compromiso del Atlante en esta Jornada 12 arrancará a las 21:00 hrs y recibiendo al equipo universitario se antoja que haya un partido de intensidad y en la que la afición se retrate en las gradas en el primer duelo de estos equipos ante el regreso de Atlante a la primera división.

La estrategia que implementen Miguel Piojo Herrera por los Pumas, y Solari por los Pumas será determinante para el resultado en esta Jornada 12 en el Azteca.

Contra @PumasMX escribimos un capítulo en la historia de la #GrandezaDelAtlante que nunca vamos a olvidar 🏆 #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver https://t.co/6NN6sGQQKy — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) October 14, 2026

Dónde puedo ver el partido Atlante vs Pumas de la Jornada 12 En Vivo y Gratis

El partido de Jornada 12 de Atlante vs Pumas, lo podrás ver En Vivo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 8:50 de la noche con la narración y comentarios del mejor equipo.

En la narración estará Christian Martinoli, en los comentarios y análisis estarán Zague y Luis García y en los reportes desde la cancha Omar Villarreal estará informando.

Así llega Atlante al juego de fecha 12 en contra de Pumas

Los Potros han tenido un torneo intermitente en el que aparecen en el sitio 16 de 18, luego de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas; en conjunto los blaugranas no han tenido un mal torneo, pero los empates que pese a no ser malos resultados, no ha impactado en su posición en la tabla.

Los dos triunfos han sido muy valiosos y han evidenciado las intenciones y propuesta del Atlante, pero sumar de a tres es algo que se les ha dificultado al punto de estar con solo 11 puntos con modestas posibilidades de ir a Liguilla.

Las victorias de Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 3 (1 de agosto de 2026): Cruz Azul 2 - 3 Atlante

Jornada 10 (25 de septiembre de 2026): Atlante 4 - 2 Monterrey

Así llega Pumas para el partido de Jornada 12 ante Atlante

Los Pumas de la UNAM, marchan en el puesto 12 del torneo con 13 unidades, luego de tres victorias, cuatro empates y también cuatro derrotas en el torneo regular.

Solo dos puntos separan a Pumas de Atlante, por lo que una victoria de los locales puede catapultarlos a mejores sitios, lo que vuelve aún más obligatorio sacar el resultado de visita para tratar de ir a Liguilla.

IA define al equipo que podría ganar en el partido Atlante vs Pumas de la Jornada 12 de Liga MX

La IA fue consultada sobre el posible vencedor del partido de Jornada 12 entre Atlante y Pumas, que podrás ver por Azteca Siete, y recalcando que se trata de un pronóstico basado en datos y antecedentes, pone a Pumas como favorito para ganar.

Cita que los felinos de Pumas tienen un 45 por ciento de probabilidades para ganar el partido y pone un marcador posible de 1-2.

A un empate le pone la IA un 30 por ciento de probabilidades con un marcador final de 1-1 y finalmente coloca con un 25 por ciento a la victoria de Atlante por un discreto 1-0.