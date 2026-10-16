La frase de Johan Cruyff que lo llevó al estrellato mundial: “El futbol es un juego que se juega con el cerebro. Debes estar en el lugar adecuado”

Johan Cruyff es considerado, por muchos expertos, uno de los 10 futbolistas más importantes en la historia de este deporte no solo por lo que logró a nivel clubes y selección, sino también por lo trascendental que fue tanto con el balón en los pies como a la hora de declarar.

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Johan Cruyff fue un revolucionario a su época que logró impregnar del “futbol total” a equipos como el Ajax de los Países Bajos y el Barcelona de España cuando este concepto ni siquiera era conocido. Además, trascendió las fronteras del futbol gracias a las declaraciones que solía conceder a los medios.

¿Cuál es la frase más icónica en la historia de Johan Cruyff?

Más allá de los logros que obtuvo como futbolista profesional, la realidad es que muchas personas también recuerdan a Johan Cruyff por las declaraciones que concedió durante y después de su paso como profesional. En ese sentido, una de ellas destaca hasta nuestros días gracias al impacto y a la inteligencia que muestra en el futbol, misma que también se puede reflejar en otras disciplinas y en la vida diaria:

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On the 14th of each month we share one of Johan’s famously brilliant and simple quotes. 💬 Today’s is: “Normally, all the great teams of the past had more than half of the players from the local community. It gives you something extra.” #CruyffLegacy https://t.co/kvMtDYjDcG — Johan Cruyff (@JohanCruyff) October 14, 2026

“El futbol es un juego que se juega con el cerebro. Debes estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde”, Johan Cruyff.

¿Cuáles fueron los máximos logros de Johan Cruyff como futbolista?

Una de las cosas que destacan a Johan Cruyff dentro del debate de los mejores futbolistas de todos los tiempos tiene que ver con el hecho de haber ganado 3 Balones de Oro en su historia, siendo estos en 1971, 1973 y 1974; es decir, después del mejor momento de Pelé y antes de la llegada al trono de Diego Armando Maradona.

Del mismo modo, obtuvo tres Champions League de forma consecutiva con el Ajax de los Países Bajos, así como dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental y ocho Eredivisies. Por si fuera poco, también conquistó una Copa del Rey y un título de Liga en España, ambos con el Barcelona entre 1974 y 1978.