Partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY viernes 17 de octubre

Regresa la Liga BBVA MX. Este viernes 17 de octubre, está de vuelta el futbol mexicano, luego de la Fecha FIFA donde la Selección Mexicana cayó por goleada ante Colombia, y empató a un tanto frente a su similar de Ecuador, en el Estadio Akron; con el regreso de nuestro balompié, aquí te contamos por partidos con los que HOY arranca la Jornada 13 del Apertura 2025.

Serán tres duelos los que inauguren esta nueva fecha, teniendo como protagonistas a seis escuadras, que buscarán sumar tres puntos de cara al cierre del actual torneo, y buscar lugares en la Liguilla, o en el repechaje del futbol nacional, e incluso, pensar en la porcentual del siguiente año.

Tigres vs Necaxa EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los partidos de HOY viernes 17 de octubre de la Jornada 13 del Aperura 2025 de la Liga BBVA MX

La Fecha 13 del Apertura 2025 inicia en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), cuando el Puebla reciba a los Xolos de Tijuana, en el Estadio Cuauhtémoc. Duelo clave para los de Hernán Cristante, que buscarán salir de la mala racha, que los tiene en el fondo de la Tabla General.

A las 9:00 PM, los Tigres tomarán las pantallas de Azteca Deportes, en nuestro tradicional Viernes Botanero, ante el Necaxa, de Fernando Gago, que no ha tenido los resultados que esperaba, y donde los felinos quieren seguir en la parte alta de la Tabla de Posiciones del actual certamen.

También cierran el día, el Atlético San Luis frente al Atlas, como parte de los tres partidos que se disputarán este viernes 17 de octubre, dentro de la Jornada 13, y previo a la Fecha Doble de la siguiente semana.

TV Azteca transmitirá el Tigres vs Necaxa EN VIVO este viernes 17 de octubre

No te pierdas el Tigres vs Necaxa, en nuestro Viernes Botanero, donde los felinos buscan regresar a la senda del triunfo, tras empatar la fecha pasada ante el Cruz Azul, en el Volcán. Tenemos una cita a las 8:50 PM, por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con nuestros Deus, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Álvaro López Sordo desde la cancha del Estadio Universitario.