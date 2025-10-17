Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Necaxa de la Jornada 13 del Apertura 2025

Este viernes 17 de octubre del 2025 regresa la actividad de la Liga BBVA MX tras el parón por la fecha FIFA y se enfrenta Tigres vs Necaxa como parte de la actividad del viernes botanero y el juego lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

El juego será trasmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes, la transmisión comienza en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Alvaro López Sordo.

Hora EXACTA del inicio del partido Tigres vs Necaxa

El encuentro se va a disputar en punto de las 21:06 horas tiempo del centro de México en el Estadio Universitario. Un juego bastante llamativo por como llegan los equipos.

Tigres vs Necaxa EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Así llegan Tigres y Necaxa

Tigres buscará seguir subiendo posiciones en la tabla, se ubica en el quinto lugar con 23 puntos al registrar 6 victorias, 5 empates y 1 derrota con 22 goles a favor y 10 goles en contra, siendo la mejor defensiva del torneo.

Por otra parte. Necaxa se ubica en lugar 17 con solo 9 puntos al tener 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas, con una marca de 11 goles anotados y 21 goles recibidos.

Los felinos, en sus últimos cinco partidos, registra dos victorias y tres empates, mientras que Necaxa sigue con mal paso pues registra tres derrotas de forma consecutiva, una victoria y un empate.

