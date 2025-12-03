Rayados de Monterrey vs Toluca: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de SEMIFINALES de la Liguilla del Apertura 2025?

Este miércoles 3 de diciembre del 2025, se enfrentan Rayados de Monterrey vs Toluca en el Estadio BBVA para el partido de ida de las Semifinales del Apertura 2025. El juego lo podras ver totalmemte EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes al terminar el juego de ida de Cruz Azul vs Tigres .

El partido tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos Salgado por lo que viviras el partido con las mejores emociones y con el mejor equipo de la televisión deportiva.

Así llegan Rayados de Monterrey y Toluca

Para el juego de ida, Rayados de Monterrey llega con la tarea de poder tomar ventaja ante el actual campeón del futbol mexicano. En casa, buscará poder imponer condiciones para en el juego de vuelta manejar una estrategia que lo pueda colocar en la gran final.

Rayados llega de eliminar al América en Cuartos de Final con un gol en los últimos minutos del juego de vuelta, dejando el marcador 3-2. Sergio Ramos y comapañia buscan levantar el titulo que se le ha negada al equipo en los últimos años.

Por otra parte, Toluca busca pelear por el bicampeonato, por lo que en el juego de ida intentará imponer condiciones y llevarse la victoria para complicar el panorama de cara al juego en el Nemesio Diez.

Los Diablos lograron clasificar al eliminar a Juárez en Cuartos de Final con un marcador de 2-1 al ganar en el juego de ida. En la vuelta, el encuentro terminó empatado 0-0 con un Toluca que tuvo un ritmo de juego más conservador.