Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Puebla de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por NISSAN

La emoción del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa su marcha este sábado 26 de septiembre con un compromiso vital en la cancha del Estadio Universitario, donde los Tigres de la UANL se miden ante la Franja del Puebla en el marco de la Jornada 10.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con la imperiosa necesidad de sumar de a tres unidades para escalar posiciones en la tabla general y reencontrarse con su mejor versión futbolística tras algunos tropiezos recientes en el certamen. Los universitarios, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, buscarán hacer valer su condición de local y el peso de su afición para imponer condiciones desde el primer minuto, apostando por el talento ofensivo de hombres clave en el eje de ataque. Por su parte, el conjunto camotero arribará a territorio regiomontano dispuesto a plantar un parado táctico inteligente, cerrando espacios y buscando hacer daño mediante contragolpes fulminantes que sorprendan a la zaga auriazul.

¿A qué hora y dónde ver el partido EN VIVO?

Las acciones de este atractivo encuentro están pactadas para iniciar en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

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