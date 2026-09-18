Dónde ver EN VIVO la Jornada 5 de la Premier League; horarios y canales de transmisión

Este fin de semana el futbol de Europa vivirá uno de los mejores momentos de la temporada 2026 - 2027 gracias a la English Premier League, torneo que se dice listo para presentar una de las mejores jornadas que habrá en este mes y que, por tal motivo, debes conocer más al respecto.

Manchester City y Liverpool pelean la premier League

La temporada 2026 - 2027 de la Premier League ha superado las expectativas, al menos, en este inicio. Debido a esto, son miles de personas las que desean conocer más respecto a cómo ver en vivo los partidos de esta fecha, así como los horarios para la República Mexicana.

¿Quién es el líder de la temporada 2026 - 2027 de la Premier League?

Después de cuatro encuentros disputados, es el Arsenal el que se ubica en el primer lugar de la clasificación general al sumar 12 puntos de 12 posibles. Además, cuenta con ocho goles a favor por solo uno en contra, lo cual la coloca como la mejor defensiva de la temporada hasta ahora.

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El segundo lugar es para el Manchester City con la misma cantidad de unidades, mientras que el tercer puesto es para un Leeds que ha sorprendido a todos al sumar 8 puntos. Finalmente, en los últimos lugares de la Premier League aparecen Fulham, Aston Villa y Coventry City, este último con 0 puntos hasta ahora.

¿Dónde ver en vivo la Jornada 5 de la Premier League por HBO Max?

Brighton vs Arsenal | Sábado 19 de septiembre | 08:00 horas.

Newcastle vs Hull City | Sábado 19 de septiembre | 08:00 horas.

Nottingham Forest vs Coventry City | Sábado 19 de septiembre | 10:30 horas.

Leed United vs Crystal Palace | Domingo 20 de septiembre | 07:00 horas.

Manchester United vs Fulham | Domingo 20 de septiembre | 09:30 horas.

¿Dónde ver en vivo la Jornada 5 de la Premier League por Fox One?