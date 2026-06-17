Dónde y en qué estadio se juega el partido Ghana vs Panamá por el Mundial 2026

La actividad correspondiente a la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se traslada al territorio canadiense para albergar un inédito duelo intercontinental entre Panamá y Ghana. El conjunto de CONCACAF se verá las caras con el equipo africano en el Estadio de Toronto, culminando con las acciones de su grupo que también integran Inglaterra y Croacia.

Crédito: FEPAFUT

El estadio seleccionado para albergar este choque entre Panamá y Ghana está ubicado en la zona ribereña de la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario, Canadá, y tuvo remodelaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tal es así que las gradas del inmueble quedaron aptas para recibir a más de 45.700 espectadores. Cabe destacar que este estadio cuenta con una superficie de césped natural de alta ingeniería y está diseñado de forma exclusiva para la práctica de futbol profesional.

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Con Ghana comenzando su quinta participación en citas mundialistas, tendrá la intención de sumar tres puntos determinantes en su debut. El conjunto dirigido por el portugués Carlos Queiroz contará desde el inicio con figuras como Iñaki Williams, Thomas Partey y Jordan Ayew, quienes intentarán buscar los tres puntos y acomodarse en el grupo de cara a lo que viene.

Por su parte, Panamá buscará imponer condiciones desde un esquema táctico ordenado y defensivo para contrarrestar la potencia física del conjunto africano. El representativo de CONCACAF deberá buscar al menos sumar puntos en esta primera fecha, ya que luego le quedarán los partidos más complejos del Grupo L frente a Inglaterra y Croacia respectivamente. Con todos estos condimentos sobre la mesa, Ghana vs Panamá promete ser un duelo atractivo y fundamental para cada selección en un grupo que promete ser parejo hasta la última fecha.