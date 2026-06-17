Panamá vs Ghana: Horario para ver el debut de Coco Carrasquilla en el Mundial 2026

Ya vivimos más de 20 partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy es turno de: Portugal vs RD Congo, Inglaterra vs Croacia, Colombia vs Uzbekistán y de Panamá vs Ghana. El último mencionado será de mucha importancia para los aficionados de los Pumas, esto porque se podría dar el debut del panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla.

¿Panamá hará historia?

El enfrentamiento en el Estadio Toronto marca un episodio cargado de expectativas para Panamá y Ghana. Los panameños, bajo el mando de Thomas Christiansen, inician su segunda travesía mundialista con el objetivo de hacer historia y sumar sus primeros puntos en este escenario. El equipo llega con una identidad táctica bien definida, apoyándose en el equilibrio y la inteligencia de sus piezas clave en el medio campo, como Adalberto Carrasquilla, quien será fundamental para mantener el orden frente a un rival que promete ser dinámico y exigente.

¿Cómo viene Ghana?

Por otro lado, Ghana se presenta bajo el mando experimentado de Carlos Queiroz, buscando imprimir un sello de seriedad y potencia en su juego. Las "Estrellas Negras" cuentan con una combinación de talento forjado en las ligas europeas y una capacidad física imponente, teniendo en Iñaki Williams a su principal referente en ofensiva. Para el conjunto africano, el encuentro es vital; necesitan una victoria contundente para tomar confianza en un sector sumamente complejo donde comparten grupo con potencias como Inglaterra y Croacia.

Horario Panamá vs Ghana:

El partido de Panamá vs Ghana será el tercer partido del día en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, está programado para arrancar en punto de las 17:00 horas del centro de la Ciudad de México.

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