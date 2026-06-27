Dónde y en qué estadio se juega Argelia vs Austria por el Mundial 2026

Argelia y Austria se disputarán este sábado su pase a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que solo uno de ellos se quedará con el segundo puesto del Grupo J que, en teoría, será liderado por Argentina, que se medirá ante Jordania sin Lionel Messi en la cancha. Es por ello que traemos para ti dónde y en qué estadio se jugará este encuentro.

El partido entre ambas selecciones se disputará este sábado 27 de junio en punto de las 8 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Kansas City, de la ciudad estadounidense que lleva el mismo nombre. El duelo es de alta intensidad, pues solo uno de ellos avanzará a la siguiente ronda, mientras que al otro probablemente no le alcance para llegar como mejor tercer lugar, que se define por el juego limpio.

El partido del Grupo J se jugará en el Estadio Kansas City.|Visit Kansas City

Así llegan Argelia y Austria al 3er partido del mundial

Argelia disputa su quinta sexta justa veraniega en este 2026. Sin embargo, debutó contra la reciente campeona del mundo, que le propinó 3 goles, todos ellos obra de Lionel Messi, por lo que tras la primera jornada se fue al fondo de la tabla.

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Para el segundo duelo, la selección de África superó a Jordania por marcador de 2-1, por lo que actualmente se ubica en el tercer puesto con 3 puntos, pero, de ganar, se posicionaría como segundo del Grupo J.

Mientras que Austria disputa su octavo mundial en toda su historia. En este 2026, inició con el pie derecho al derrotar 3-1 a Jordania, pero en la segunda fecha vio su suerte ante Argentina, que le metió 2 goles, los cuales fueron de Messi.

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