Este martes se disputará el quinto día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con duelos del Grupo G, como el Bélgica contra Egipto y el Irán ante Nueva Zelanda, selecciones que pertenecen a la confederación de Asia y Oceanía, de las que solo una supera a la Conmebol y a la UEFA con selecciones invictas.

El Irán contra Nueva Zelanda está previsto arrancar en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en lo que será el partido inaugural de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que este domingo vivió su mejor jornada con duelos de varios goles, como la aplastante 7-1 de Alemania sobre Curazao.

Dónde y en qué estadio se juega el Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026|IA

Así llegan Irán y Nueva Zelanda al Mundial 2026

Irán es una selección de Asia, la cual debe defender el invicto de la confederación ante Nueva Zelanda. Los iraníes disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en medio de una guerra contra Estados Unidos. En el futbol, clasificaron a la justa veraniega tras empatar a 2 goles con Uzbekistán.

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Mientras que Nueva Zelanda consiguió su pase a la justa veraniega tras 6 meses de competición, entre septiembre de 2024 a marzo de 2025, logró la clasificación a su tercera Copa Mundial de la FIFA™ en la historia.

La primera vez que la selección asiática jugó una Copa Mundial de la FIFA™ fue en España de 1982, cuando quedó eliminada en la primera fase al perder los primeros 3 partidos. Mientras que para Sudáfrica 2010 se fue invicto en la fase de grupos.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.