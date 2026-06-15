Este domingo se vivieron partidos de alta intensidad, como lo fue Alemania contra Curazao, en el que se marcaron 8 goles, la primera goleada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras que Japón y Países Bajos dieron un duelazo al empatar a 2 goles. Ahora, Suecia y Turquía cierran la jornada después del encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador.

Las selecciones de Europa y África se enfrentarán este domingo 14 de junio en punto de las 8 de la noche (hora centro de México). El partido se vivirá con alta intensidad en el país, ya que será el primero que se dispute en el Estadio de Monterrey, que albergará en total 4 encuentros durante la justa veraniega.

Dónde y en qué estadio se juega el Suecia vs. Túnez del Mundial 2026|Canva

Los partidos que se disputarán en Monterrey serán:



Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio

– Domingo 14 de junio Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio

Ganador del Grupo F vs. Segundo lugar del Grupo C – Lunes 29 de junio.

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El camino de Suecia y Túnez hacia el Mundial 2026

Suecia estuvo a punto de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero logró recuperarse para remontar. Lo anterior, ya que su actuación fue decepcionante en la fase preliminar, por lo que terminó en el último lugar del Grupo B, sin ganar un solo partido.Pese a todo pronóstico, ingresó a las eliminatorias continentales gracias a su posición en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Los suecos obtuvieron su clasificación en el repechaje europeo tras vencer en semifinales a Ucrania y en la Gran Final a Polonia por marcador de 3-2. Mientras que Túnez clasificó gracias a su buen desempeño en el terreno de juego al liderar el Grupo H de la confederación africana.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.