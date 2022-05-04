El trozo de carne que evitó que Guillermo Ochoa llegara al PSG

Pese a ser uno de los mejores porteros que ha tenido México, Guillermo Ochoa no pudo dar el salto a algún club de élite mientras estuvo en Europa, donde en una ocasión casi llega al PSG pero un trozo de carne tiró su fichaje en cuestión de días.

Ochoa jugó para clubes como el Granada, Mallorca, Standard de Lieja, Ajaccio, entre otros, pero pese a que sonó para equipos un tanto más grandes, al final del día no se concretó su pase y después regresaría al América.

Te puede interesar: Esposa de Corona responde a tatuaje de Ochoa con medalla de Tokyo 2020

¿Por qué Ochoa no fichó con el PSG?

Todo ocurrió en el año 2011, cuando Paco Memo ya se encontraba negociando su pase a Europa. En aquel momento el PSG lo estaba pretendiendo e incluso se comentó que ya tenían un preacuerdo firmado, sin embargo un polémico caso de dopaje tiró todo.

En la concentración con la Selección Mexicana, de cara a la Copa Oro, Guillermo Ochoa y otros jugadores consumieron carne con clembuterol, sustancia que se le inyecta al ganado para engordar, por lo que el guardameta dio positivo a dopaje y la noticia llegó hasta Francia.

|MEXSPORT

“Pudo ser diferente. Sucedió en 2011, estábamos en la etapa de preparación con la Selección y no sabíamos nada sobre el clembuterol, que es una sustancia que se les inyecta a las vacas. Fue injusto. Fue algo que estaba fuera de mi control y afectó mi carrera, mi futuro. Pude firmar con el PSG, ya teníamos todo arreglado”, dijo Ochoa a un medio francés.

Pese a que no pudo llegar al equipo más grande de Francia, el Ajaccio siempre estuvo atento a Ochoa, confiando ciegamente en su palabra y dándole un voto de confianza pese al dopaje por clembuterol, por lo que ante el rechazo del PSG, llegó a sus filas.

Te puede interesar: ¡Bombazo! Messi habría recomendado a un mexicano para el PSG

“Todas mis negociaciones fueron bloqueadas. El único equipo que mantuvo el contacto fue el Ajaccio. El presidente Orsoni me fue leal hasta el fin. Mi decisión fue deportiva, quería descubrir al Ajaccio y Francia. Estuve 3 años y no lamento para nada haber ido", sentenció.

El meta mexicano estuvo por 8 años en Europa, donde en 2019 se confirmaría su regreso a las Águilas del América.

