Dos clubes grandes quieren a Mauro Icardi

Mauro Icardi, al menos últimamente, se ha convertido en sinónimo de escándalo mediático por cuestiones relacionadas por su matrimonio. Pero, tras la resolución de los problemas maritales, el delantero del París Saint Germain vuelve a parecer en las páginas deportivas de Europa. Ahora, el nombre de Icardi está relacionado con el interés de dos gigantes del balompié de Viejo Continente: El Barcelona y la Juventus.

El hombre del cuadro parisino, suele estar relegado a la banca, y es que, con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar es difícil hacerse de un lugar en el 11 inicial del equipo de Mauricio Pochettino. Es por ello, que un futbolista de las condiciones de Mauro Icardi, comienza a sonar en diversas oficinas de clubes de altos vuelos.

De acuerdo a los reportes de la prensa europea, el Barcelona tiene la intención de concertar una reunión con Wanda Nara, esposa y representante del futbolista, para conocer las condiciones para un posible traspaso. Y es que, en Cataluña, ante la incertidumbre que rodea al futuro de Sergio Agüero, ya analizan opciones para cubrir el puesto de goleador. Aunque todo quedaría supeditado a los resultados del tratamiento de los estudios, que se conocerán a principios del año que viene, del Kun Agüero.

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De darse esta operación, Icardi volvería al Barcelona, club al que perteneció entre el 2008 y el 2011. Con el cuadro catalán no pudo debutar en primera, pero tuvo un buen paso por las categorías inferiores de la institución. En 2011, Mauro Icardi fue vendido a la Sampdoria y ahí debutó como profesional para después pasar al Inter de Milán.

La Juve corre de atrás

Por su parte, la Juventus busca recuperar parte de la cuota goleadora perdida ante la salida de Cristiano Ronaldo, y el objetivo principal sería el atacante rosarino, quien ya sabe lo que es brillar en la Serie A. Pero, esta operación podría complicarse por una cláusula que el Inter de Milán incluyó en el traspaso del argentino al PSG.

La llamada cláusula “anti-Juventus”, plasmada en el acuerdo de traspaso entre el Inter y el PSG (sellado en 50 millones de euros), establece que si el jugador regresa al futbol italiano los rossoneri deberían recibir 15 millones de euros como compensación. Y se le considerá una cláusula dirigida a la Juventus porque se considera que es el único club italiano que podría pagar lo que cuesta el traspaso de Mauro Icardi.

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Icardi, hasta el momento, ha disputado 76 partidos con el PSG y festejó 36 goles. Números bastante buenos, pero de cara al Mundial, Icardi busca tener mayor continuidad para tratar de colarse a la lista de Scaloni para la Copa del Mundo que se jugará en noviembre del año entrante.

