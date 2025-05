Dos equipos de la Liga BBVA MX que buscarían al campeón del mundo Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro se encuentra en la orbita de dos equipos de la Liga BBVA MX para dirigir en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El ganador del Balón de Oro podría llegar a México ya que lo ve como un buen desafío.

Con información de Fabrizio Romano, Fabio Cannavaro habría sido contactado en los últimos días por dos clubes importantes de México. Además, Cannavaro estaría abierto al desafío e integrado por dirigir en México.

“El ex Balón de Oro Fabio Cannavaro ha sido contactado por dos importantes clubes de México en los últimos días.

Se han llevado a cabo conversaciones con Cannavaro, quien está abierto al desafío e intrigado por la idea de dirigir en la Liga MX”.

🚨🇲🇽 Former Ballon d’Or Fabio Cannavaro has been approached by two top clubs in Mexico in the recent days.Talks have taken place with Cannavaro open to the challenge and intrigued by the idea of managing in Liga MX. pic.twitter.com/GrbvApTVp6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025