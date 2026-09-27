¡DRAMA en UFC! Raúl Rosas Jr. finaliza a su rival en el octágono; el brasileño salió en camilla de inmediato

Hoy 26 de septiembre de 2026, el octágono del Meta APEX en Las Vegas fue el escenario de un choque generacional explosivo durante la cartelera de UFC Vegas 121. Raúl "El Niño Problema" Rosas Jr., con apenas 21 años, se midió ante el experimentado veterano brasileño de 39 años, Raoni Barcelos.

La pelea generó una gran expectativa por el marcado contraste de edades y recorridos en las artes marciales mixtas, pero fue el joven prospecto quien terminó robándose el espectáculo y demostrando su superioridad al imponer el ritmo a lo largo de la contienda.

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El combate no se definió por un golpe de suerte, sino que llegó a un desenlace dramático producto del daño acumulado. Tras absorber una constante ráfaga de impactos y ser llevado al límite físico hasta el último round, el peleador brasileño no resistió más y cayó noqueado de forma contundente, desvaneciéndose sobre la lona.

An insane ending! @RaulRosasJr8 fights through five rounds for a win at #UFCVegas121 pic.twitter.com/ke0MkdoJJN — UFC (@ufc) September 27, 2026

El castigo sostenido fue tan severo que Raoni Barcelos fue incapaz de reincorporarse y abandonar la jaula por sus propios medios. Ante la preocupación del público presente, el personal médico de la UFC intervino de inmediato para estabilizarlo y retirarlo en camilla del octágono.

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Aunque el peleador azteca celebró su triunfo, su primer pensamiento fue para su adversario al tomar el micrófono: “Antes que nada, les pido a todos los presentes que esta noche eleven una oración por Raoni Barcelos”, expresó con seriedad.

Con este dramático desenlace, este triunfo eleva el récord profesional de Raúl Rosas Jr. a 13 victorias, consolidando una impresionante racha de cinco victorias consecutivas. Quebrar la resistencia de un rival de tanta experiencia hasta llevarlo al colapso subraya su rápida madurez y lo posiciona firmemente como uno de los peleadores más peligrosos de su división en la UFC.