Así fue el primer gol que recibió la Selección Mexicana en la era de Rafael Márquez frente a Colombia

Desde la cancha del M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, se disputa el primer encuentro de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana, donde este sábado 26 de septiembre enfrentan a Colombia.

El primer gol del partido cayó al minuto 8; tras un centro perfecto de Ríos, el balón entró con gran peligro al área y Luis Suárez abrió el marcador, siendo el primer gol que recibe la Selección Mexicana en esta nueva era.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de México vs Colombia?

El primer partido de Rafael Márquez en el banquillo nacional se podrá disfrutar completamente en vivo y gratis en televisión abierta a través de la señal de Canal 7 (Azteca 7). Además, la cobertura digital estará disponible sin costo en el sitio web oficial de Azteca 7 y mediante la app de TV Azteca.

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