TERRIBLE caída de Tadej Pogačar, compañero de Isaac del Toro, en la Vuelta de España (VIDEO)

El ciclismo mundial aguantó el aliento durante la octava etapa de la Vuelta a España. A poco más de 32 kilómetros de la meta en el trayecto entre Puçol y Xeraco, en la Comunidad Valenciana, el astro esloveno Tadej Pogačar sufrió un aparatoso accidente que lo obligó a abandonar la competencia debido a severas lesiones en el hombro izquierdo y el rostro.

El percance ocurrió cuando el corredor de 27 años giró bruscamente hacia su derecha mientras se avituallaba, perdiendo el control e impactando contra el asfalto y el pelotón. El fuerte choque le provocó un profuso sangrado en la ceja y un impacto considerable en la zona clavicular. Pese a sus intenciones iniciales por retomar la marcha, el cuerpo médico del UAE Team Emirates determinó que no existían condiciones para continuar, registrando así el primer abandono del campeón esloveno en una Gran Vuelta a lo largo de sus 10 participaciones en la élite.

Tras la retirada, la dirección deportiva de la escuadra emiratiní ofreció detalles sobre su estado de salud: "Es una caída que ocurre en el ciclismo. Estaba bebiendo agua y sufrió el accidente. Quería seguir, pero vimos que el hombro estaba muy afectado. Decidimos que no podía continuar. Tuvo que recibir puntos en la ceja; la herida no era grande, pero sangraba bastante", detalló el director del equipo tras el traslado del ciclista a un centro hospitalario.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Pogačar comparte filas en el potente bloque del UAE Team Emirates con el joven prodigio mexicano Isaac del Toro. El pedalista azteca no formó parte del pelotón en esta edición de la ronda española, ya que venía de firmar una actuación brillante la semana pasada al coronarse campeón del Tour de Alemania.

Aunque aún no hay un parte definitivo sobre los tiempos de recuperación para Pogačar, la prioridad médica es evaluar el alcance del traumatismo en el hombro. El gran objetivo del equipo es lograr su pronta rehabilitación con la vista puesta en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá (del 20 al 27 de septiembre), donde el esloveno buscará revalidar el maillot arcoíris de fondo.

