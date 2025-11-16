La DRÁSTICA decisión de Luis Fernando Tena tras quedarse sin Mundial con Guatemala

La Selección de Guatemala comandada por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena se quedó sin posibilidad de ir al Mundial del próximo año. La derrota contra su similar de Panamá por 3-2 dejó al cuadro chapín fue devastadora y por ello, el medallista de oro tomaría una drástica decisión para enfrentar a Surinam en la última jornada de los clasificatorios de la Concacaf.

Según reportes de la prensa guatemalteca, Tena mandaría a Nicholas Hagen; arquero titular del combinado guatemalteco y guardameta del Columbus Crew a la banca después de que varios aficionados y hasta la misma prensa chapín lo criticara por sus errores en diveros juegos. Con ello, Kenderson Navarro (portero del Municipal) y quié brilló en la pasada Copa Oro 2025 sería el elegido por el mexicano para el cotejo contra Surinam.

Surinam va por el liderato

De momento, el equipo surinamés es líder del sector con nueve unidades y una mejor diferencia de goles que Panamá, pero todo podría cambiar en la última fecha. Panamá recibirá a El Salvador con el firme objetivo de sacar las tres unidades en casa y poner toda la presión a Surinam, que tendrá que ir a suelo guatemalteco para sellar su clasificación.

Surinam - 9 puntos - 5 goles a favor

Panamá - 9 puntos - 2 goles a favor

Con este escenario, si la escuadra canalera quiere evitar el repechaje mundialista tendrá que ganar su partido y hacerlo por goleada frente a los salvadoreños. Mientras que, Surinam tiene tres anotaciones más a su favor, pero el tema pasa en el que en el papel, su cotejo ante Guatemala luce mucho más complicado que el de los panameños. Ambos cotejos serán el martes 18 de noviembre en punto de las 7:00 pm (hora de la Ciudad de México).

