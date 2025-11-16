En Argentina es ovacionado, pero experto en futbol DESTROZÓ al Dibu Martínez: “Humazo histórico”

Emiliano ‘Dibu’ Martínez es considerado uno de los mejores porteros del mundo y endiosado por todos los aficionados argentinos. Argumentos tiene: campeón de Copa América 2021 y 2024, además de ganar la Copa del Mundo 2022. Gracias a sus grandes actuaciones, el cancerbero del Aston Villa fue consagrado como mejor portero del mundo en dos ocasiones, pero un experto en futbol desacreditó los logros obtenidos por el argentino.

Experto minimiza al ‘Dibu’ Martínez a pesar de sus logros

Alexis María Martín-Tamayo, periodista español conocido como Mister Chip, destrozó al ‘Dibu’ Martínez con dos palabras: “Humazo histórico”. En declaraciones publicadas por Feeberse, el comunicador con más de 3,5 millones de seguidores en la red social de X sentenció: “Dibu Martínez es un humazo histórico. En lugar del Dibu, es el Humo Martínez”. Unas palabras que recorrieron el mundo entero .

De todos modos, Mister Chip aseguró que el ‘Dibu’ Martínez es el mejor portero del mundo en cuanto a tanda de penaltis y que por detrás de él se encuentra Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, soltó: “No estamos hablando de ser un parapenaltis, estamos hablando de ser el mejor portero del mundo. Y es que se ha llevado el premio 2 años seguidos…”, desprestigiando el nivel que ha tenido el argentino a lo largo de estos años.

Para finalizar, se refirió a su fallida salida de Aston Villa en este último mercado de fichajes: “¿Sigue en el Aston Villa? Pero si se despidió a final de la temporada pasada, ¿ha vuelto en serio? Pero si se despidió porque lo iban a fichar el Liverpool, el City, el Bayern, el Madrid, el Barça. Me estáis vacilando, joder”. ¿Estás de acuerdo con la opinión del analista español?

Las distinciones individuales que consiguió ‘Dibu’ Martínez a lo largo de su carrera

El ‘Dibu’ ha obtenido varios premios por su rendimiento durante estos últimos años, habiendo ganado el Guante de Oro en dos ocasiones durante la Copa América 2021 y 2024. También consiguió el Guante de Oro de la Copa del Mundo 2022, un dato no menor.

Obtuvo el Trofeo Yashin en dos ocasiones: 2023 y 2024, premio que se le otorga al mejor portero del mundo de la temporada correspondiente. De la misma manera, el ‘Dibu’ fue galardonado con el premio The Best al mejor portero del mundo, también en dos oportunidades (2022, 2024).