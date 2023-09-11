LeBron James busca formar un ‘Dream Team’ para París 2024

LeBron James, estrella de la NBA y de Los Ángeles Lakers, busca armar un equipo con varias estrellas de la liga estadounidense de basquetbol para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La decisión de LeBron James, ganador de dos medallas de oro olímpicas, en Pekín 2008 y Londres 2012, no tiene que ver con los malos resultados cosechados por la selección norteamericana en el último Mundial disputado en Indonesia, Filipinas y Japón, en el que quedó en la cuarta posición la cual estuvo integrada por jugadores jóvenes y sin grandes estrellas.

Aunque Estados Unidos ha tenido dos grandes disgustos en los últimos dos Mundiales de basquetbol y, en el último, perdió en las semifinales contra Alemania, a la postre campeona y después el equipo entrenado por Steve Kerr también perdió contra Canadá el partido por el tercer puesto.

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‘The King James’ está decidido a disputar en París los últimos Juegos Olímpicos de su carrera y está conversando con jugadores como Stephen Curry, Kevin Durant o Jayson Tatum para formar un 'Team USA' estelar, según adelanta este día el portal 'The Athletic', que cita fuentes de la NBA.

Curry, Durant, Anthony Davis aceptan jugar en París 2024

LeBron, que cumplirá 39 años el próximo 30 de diciembre, está trabajando para convencer a otros campeones de la NBA de sumarse a la expedición y ya consiguió el visto bueno de Curry, Durant, Anthony Davis, Tatum y Draymond Green, según la fuente citada.

Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox y Kyrie Irving, quien fue compañero de James en los Cleveland Cavaliers, también están entre los candidatos para integrar el equipo olímpico.

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Los Juegos Olímpicos de París se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto.

La selección de Estados Unidos ganó la medalla de oro en las últimas cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos y en siete de las últimas ocho.