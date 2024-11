El polémico árbitro que estará en el México vs Honduras

El próximo martes 19 de noviembre del 2024, se disputará el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones entre México vs Honduras. El encuentro será en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México. La Selección Mexicana llega con la necesidad de ganar y no recibir gol al terminar perdiendo 2-0 el encuentro de ida ante Honduras.

Previo al partido, dieron a conocer al cuerpo arbitral y despertó la polémica debido al árbitro central designado Drew Fischer. Ya que, hace un año en la misma fase del torneo, estuvo designado en el VAR y fue quién ordenó al árbitro central que debían agregar más minutos de compensación, lo que significó el empate y posteriormente la victoria de México desde los once pasos.

Tras el suceso del año pasado, la prensa en Honduras lo bautizó el “Bartonazo’ por el nombre del árbitro central, Iván Barton. Tiempo después, Iván reveló que fue el árbitro canadiense, Drew Fischer que se encontraba en el VAR, fue el encargado de decirle que debían de agregar más tiempo de compensación.

“El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 Segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenes que dar dos minutos más.

Di dos minutos más. En el minuto 10, México empata el partido, después la gente decía que era en el minuto 14, 15, 16 uno comprende la pasión no tiene nada que ver con la razón”.

Para el encuentro del próximo martes, el árbitro central será Drew Fischer junto a Michael Barwegen como línea 1, Lyes Arfa de línea 2 y Pierre-Luc Lauzière como cuarto árbitro. Edwin Jurisevic, de Estados Unidos, estará a cargo del VAR.

