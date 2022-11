DT del América Femenil asegura que no han logrado nada contra Chivas

América Femenil derrotó 3-1 a Chivas en la ida de las semifinales del Apertura 2022. El partido se jugó en el Estadio Azteca y reunió a un total de 30 mil 274 aficionados.

Al término de los 90 minutos, el entrenador de las Águilas, Ángel Villacampa agradeció a sus jugadoras por la entrega y por el profesionalismo demostrado en la cancha, mismo que les da la oportunidad de llevarse este primer partido del Clásico Nacional.

“Fue un América irreconocible, competitivo, que puede mirar a los ojos a cualquiera. Hoy es para festejar. Fantástico resultado y mañana pensaremos en cómo preparar el del lunes”, comentó el estratega sobre lo obtenido.

Hay que recordar que el conjunto de Coapa no llega a una final desde el Apertura 2018, cuando conquistó su primer y último título del certamen. Con base en esto, el español declaró que ganar este partido no les asegura nada.

“Si creemos que tenemos algo nos vamos a equivocar porque no tenemos nada todavía. El partido de vuelta es una guerra. Sabemos cómo afronta Chivas cada partido. Va a ser muy difícil y que no tenemos nada. Representamos a un club que no es cobarde, iremos a ganar ese partido como hicimos aquí”, advirtió a sus

rivales con plena consciencia de lo que puede lograr el Rebaño en casa después de concluir la fase regular como líder general.

Chivas, la mejor defensiva del Apertura 2022

Además de terminar la primera fase en el primer puesto, las rojiblancas se consolidaron como la mejor defensiva y justamente el resultado del juego de ida contra el América, fue la mayor cantidad de anotaciones que recibieron.

Para Juan Pablo Alfaro, técnico de la escuadra rojiblanca, el fracaso es claro: “No hay excusa, salvo los primeros 30 minutos que estuvo parejo, después nos costó tener el balón. Si el equipo quiere pasar a la final tienen que ser más agresivas”, aseguró.

Pero no pierde la esperanza de revertir la situación en el partido de vuelta, en el que tendrán que aprovechar la localía si quieren llegar a su segunda final consecutiva.

