NO SE SALVÓ: La sanción al DT del América por hablar del arbitraje

Las Chivas del Guadalajara prevalecieron en contra del América en el Clásico Nacional Femenil por marcador de 2-1 gracias a una voltereta espectacular que le dio los tres puntos a las tapatíos. La derrota no solo salió cara en cuanto a la clasificación se refiere, el técnico de las emplumadas también fue multado luego de criticar la labor arbitral en el cotejo por la expulsión a Kiana Palacios; las de Coapa iban arriba en el marcador al momento que la roja le fue mostrada a una de sus futbolistas.

En la conferencia de prensa tras el descalabro, Ángel Villacampa no se guardó nada y expresó su malestar de manera contundente, incluso lamentando que la competición no cuente con la tecnología que se utiliza en el campeonato varonil. “Soy ecuánime y racional. Nuestro penalti con VAR no hubiese sido penalti. La expulsión fue al revés. Kiana sale por noble, porque no se queja. Es lamentable que no estemos a la altura de la inversión de los clubes. Es imposible sancionar a Kiana en esa jugada, es roja para el adversario. Ojalá en el futuro se tenga en cuenta esta situación, deberían estar a la altura”.

Los comentarios le valieron al estratega ser multado y al equipo advertido, toda vez que acciones similares podrían acarrear sanciones más fuertes en el futuro. América actualmente es quinto de la tabla con 22 puntos, dos menos que el Guadalajara, que es segundo de la clasificación. Tigres se ubica en la cima con cosecha de 28 unidades y tiene partidos pendiente.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club América Femenil, Ángel Villacampa Carrasco, toda vez que durante la conferencia de prensa pospartido de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2024, entre su club y el Guadalajara, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)", se lee en parte del comunicado compartido a través de redes sociales.

Alicia Cervantes quiere superar a Omar Bravo

Alicia Cervantes habló sobre su deseo de establecer una nueva marca de goles con las Chivas y superar lo hecho por un histórico de la institución como Omar Bravo. “Me gustaría llegar a 200 goles con Chivas. Siempre lo he dicho, los récords están para romperse y obviamente en algún momento va a llegar alguna que lo va a romper. Cuando yo llegué, la que más tenía era de 23 y de repente llegué a 100.

