El DT de Colombia utilizó una kábala mexicana para ganar el partido contra Uzbekistán

La Selección de Colombia vivió un momento especial antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Uzbekistán. Durante una conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Néstor Lorenzo recibió una estampita de la Virgen de Guadalupe que había sido bendecida en la Basílica de Ciudad de México.

El gesto fue realizado por un periodista colombiano, quien explicó que pidió por el técnico y por todos los integrantes de la selección cafetera durante su visita al histórico recinto religioso. La reacción de Lorenzo sobre la kábala mexicana no pasó desapercibida.

#fifaworldcup2026 #mundial2026 #nestorlorenzo #cdmx ♬ sonido original - Juan Camacaro @juancmcro 🇨🇴🇲🇽 En plena rueda de prensa previa al debut de Colombia en el Mundial, un periodista le entregó a Néstor Lorenzo una imagen de la VIRGEN DE GUADALUPE para que le vaya bien en el torneo. Lorenzo la recibió con una sonrisa, le dio un beso, la mostró a las cámaras y se la llevó consigo. La fe y el fútbol en un solo gesto. Momentos que el Mundial regala antes de que ruede la pelota. 🙏⚽ #colombia

La estampita de la Virgen de Guadalupe que recibió Néstor Lorenzo

Tras recibir la imagen, el estratega argentino agradeció el detalle y besó la estampita frente a los presentes. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La escena llamó la atención de aficionados colombianos y mexicanos, quienes interpretaron el gesto como una curiosa kábala de cara al estreno de Colombia en el torneo más importante del futbol mundial.

Colombia debuta con ilusión en el Grupo K

El combinado sudamericano inició su participación en el Grupo K, sector que comparte con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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Con figuras como James Rodríguez y bajo la dirección de Néstor Lorenzo, Colombia busca convertirse en una de las selecciones protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que el episodio con la Virgen de Guadalupe ya quedó como una de las imágenes más llamativas de la previa mundialista.

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